China reagiert mit Druck

Peking. Trotz der größten Proteste seit Jahrzehnten in China will die Regierung nichts von einer Unzufriedenheit im Volk über ihre strikte Null-Covid-Strategie wissen. „Was Sie ansprechen, spiegelt nicht wider, was in Wirklichkeit passiert ist“, sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian in Peking auf eine Journalistenfrage nach den Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern in mehreren Metropolen. Weitere Aktionen waren angekündigt. Doch hat die Regierung unter anderem in Peking und Shanghai starke Sicherheitskräfte mobilisiert.

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff befürchtet eine „harte Reaktion des Regimes“. dpa