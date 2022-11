Budenzauber in Buchen

Buchen. Der Buchener Weihnachtsmarkt wird nach dreijähriger Pause am Wochenende des ersten Advents wieder stattfinden. Bei einem Pressegespräch informierten Melanie Haag von der Aktivgemeinschaft und Karolin Bichler von der Stadtverwaltung über das umfangreiche Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Markt wird am Freitag, 25. November, 11 Uhr, mit Bürgermeister und Nikolaus eröffnet. Insgesamt werden rund 30 Standbetreiber für ein vielfältiges Angebot sorgen. Zum umfangreichen Kinderprogramm zählt eine Sprechstunde mit dem Nikolaus auf der Weihnachtsmarktbühne vor dem Alten Rathaus. Erwachsene können am Samstag- und Sonntagnachmittag an Stadtführungen teilnehmen oder eine Kunstausstellung im Belz’schen Haus besuchen.

Außerdem kann man kostenlos mit dem Stadtbus zum Markt und zum Einkaufen fahren. mb