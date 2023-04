Brüder lagen tot im Bett

Hockenheim/Ulm. Nach dem Tod von insgesamt drei Kindern in Hockenheim und Ulm hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. So sagte der Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kollmar, dass die sieben und fünf Jahre alten Brüder tot in ihren Betten gelegen hätten. Sie hatten die Osterferien bei der Mutter in Hockenheim verbracht und sollten am Sonntag wieder vom getrennt lebenden Vater abgeholt werden. Im Fall der in Ulm getöteten Siebenjährigen hat eine Obduktion ergeben, dass das Mädchen aufgrund einer Messerverletzung verblutet ist. Ein Schulzentrum im Stadtteil Wiblingen sei der Tatort, so die Polizei. Derzeit werde auf Antrag der Staatsanwaltschaft geprüft, ob der tatverdächtige Lebensgefährte der Mutter schuldfähig war. bjz/lsw

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1