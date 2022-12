Bombe entschärft

Heidelberg. Supermärkte, Büros, Arztpraxen, Schulen und Kitas geschlossen, Bewohner für Stunden aus ihren Wohnungen verbannt: Nach dem Fund einer 250-Kilo-Weltkriegsbombe im Bereich der Großbaustelle Europaplatz/Grüne Meile in der Heidelberger Bahnstadt herrschte am Freitagvormittag Ausnahmezustand.

Um 14 Uhr, also 23 Stunden nach dem Fund des Relikts aus dem Zweiten Weltkrieg auf einer Baustelle in der Nähe des Hauptbahnhofs, gab es dann von der Polizei die Entwarnung: Die 250-Kilo-Bombe wurde ohne größere Probleme von Spezialisten entschärft und alle Bahnstädter konnten zurück in ihre Wohnungen.