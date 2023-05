Besucher kamen in Strömen

Weikersheim. Schon ab 11 Uhr früh herrschte reges Leben an den Ständen auf dem Marktplatz, später wurde es voll bei den im Norden, Süden und Osten der Innenstadt sowie auf der Tauberhöhe angesiedelten Betrieben. So belebt wie am 360˚-Sonntag erlebt man das Tauberstädtchen ansonsten nur zur Kärwe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Fuß und mit allem, was Räder hat, waren die Gäste aus nah und durchaus auch ferner in Weikersheim unterwegs.

Sorglos, als wäre die Hauptstraße kurzfristig zur Fußgängerzone umgewidmet worden, waren Menschen auf Inlinern, E-Scootern, Fahrrädern, E-Bikes, mit Kinderwagen, auf Mopeds, Motorrollern und -rädern, dazu auch im Bus oder Pkw auf Tour, um möglichst viel mitzubekommen von den Möglichkeiten und Angeboten, die die Weikersheimer Betriebe, Vereine und sonstigen Akteure auf die Beine gestellt hatten.