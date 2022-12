Besuch bei der Polizei

Wertheim. Die Vereidigung der Polizeianwärter fand vor kurzem in Wertheim statt. An diesem Tag haben Familienangehörige ausnahmsweise die Möglichkeit, die Außenstelle der Polizeihochschule in Wertheim zu besuchen. Die Fränkischen Nachrichten begleiteten Tanja und Rainer Haag dabei.

Ihre Tochter Theresa Haag ist 20 Jahre alt und hat im Juli dieses Jahres die Ausbildung für den gehobenen Dienst bei der Polizei begonnen. „Der Hauptgedanke ist, den Menschen zu helfen. Ich bin sehr sozial eingestellt. Für mich ist es wichtig, etwas mit Menschen zu machen. Das kann ich hier bei der Polizei und das erfüllt mich“, sagt die Polizeianwärterin, während sie ihre Eltern und Großeltern über das Hochschulgelände führt. Neben Wohneinheit und Klassenzimmer steht auch ein Besuch der Schießhalle auf dem Plan.