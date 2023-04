BASF will trotz Kritik in China wachsen

Mannheim. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF setzt trotz Kritik weiter auf China als Wachstumsmarkt der Zukunft. Die Volksrepublik stehe für rund die Hälfte der weltweiten Umsätze in der Chemie, erklärte Vorstandschef Martin Brudermüller am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Mannheim. Bei BASF stehe China aber nur für weniger als 15 Prozent des Gesamtumsatzes. Das Unternehmen strebe daher an, weiter hochprofitabel in China zu wachsen. Die geplanten milliardenschweren Investitionen in diesen Markt seien wichtig für den Chemiekonzern, um fehlendes Wachstum in Europa auszugleichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einem deutlichen Ergebnisrückgang 2022 plant das Unternehmen, weltweit 2600 Stellen zu streichen, fast zwei Drittel davon in Deutschland. Wegen hoher Gaspreise sollen zudem mehrere Chemieanlagen stillgelegt werden. Zum Start ins laufende Jahr musste der Dax-Konzern einen Rückgang beim Umsatz und operativen Ergebnis verbuchen. Mit knapp 20 Milliarden Euro lag der Erlös über 13 Prozent niedriger als im ersten Quartal des Vorjahres. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) sank um fast ein Drittel auf gut 1,9 Milliarden Euro. dpa