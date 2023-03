Baerbock fordert Kompromisse

Berlin. Vor dem Spitzentreffen der Ampel-Koalition hat Außenministerin Annalena Baerbock angesichts diverser festgefahrener Auseinandersetzungen Kompromissbereitschaft verlangt. Die Menschen in Deutschland „erwarten, dass man sich nicht ständig streitet, sondern dass man die Probleme gemeinsam löst“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag bei einem Besuch in Nordmazedonien. Ähnlich hatte sich zuvor auch SPD-Chef Lars Klingbeil geäußert. „Diese öffentlichen Auseinandersetzungen müssen jetzt aufhören“, sagte er der „Rheinischen Post“ (Donnerstag) und dem ARD-Hauptstadtstudio.

Der Druck ist groß

Seit Wochen gibt es in der Koalition teils heftige Debatten über Themen wie den Autobahnausbau, den Austausch von Öl- und Gasheizungen und den Etat für das kommende Jahr. Am Sonntagabend kommen die Spitzen der Ampelparteien im Kanzleramt mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen. Der Druck, danach Ergebnisse zu liefern und zumindest einige Streits beizulegen, ist groß. Vor allem in der Finanzpolitik scheinen SPD, Grüne und FDP weit auseinander zu liegen. dpa