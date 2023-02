Bäckerei in siebter Generation

Oberwittstadt. Wer in Ravenstein Lebensmittel kaufen will, hat wenig Auswahl. Zwar gibt es den Bäcker Trabold und die Metzgerei Maurer in Merchingen, doch sonstige Lebensmittel kann man in der Baulandkommune bisher nur an einem Ort kaufen: bei Margit und Burkhard Volk in Oberwittstadt. Sie betreiben seit über 30 Jahren den kleinen Laden „Bäckerei und Lebensmittel Um’s Eck Burkhard Volk“ in der Hauptmannstraße.

Dort gibt es alles, was man braucht: leckeres Brot, frisches Obst und Gemüse, Kühlwaren sowie Waschmittel oder Zeitschriften. Sogar ein Hermes-Paketshop und der Lieferdienst der Apotheke sind in das kleine Lädchen integriert, das die Volks in siebter Generation leiten.

Beide sind schon über 60 Jahre alt. Deshalb steht der kleine Laden vor dem Aus, denn ein Nachfolger ist bisher nicht gefunden. nb