Baby-Boom nach Corona bleibt aus

Wertheim/Main-Tauber-Kreis. Es gibt manchmal Zeiten, da hat man das Gefühl, die halbe Welt ist schwanger – auch wenn es statistisch dann nachweislich keinen signifikanten Anstieg der Geburten gibt. Doch wie haben sich die Geburten während der letzten zwei Jahre tatsächlich im Vergleich zur „Vor-Corona-Zeit“ entwickelt? Sorgten Pandemie und zwei Lockdowns für eine steigende Geburtenrate im Kreis? Oder überwog eher die Unsicherheit bei den zukünftigen Eltern, und die Zahlen sanken? Die Fränkischen Nachrichten gingen dieser Frage nach. Deutlich wurde, dass in den meisten Kommunen die Zahl der Geburten während der Pandemie abnahm, signifikant beispielsweise in Wertheim. Eine Zunahme unter den befragten Kommen dagegen konnte nur in Külsheim verzeichnet werden. Und im Caritas-Krankenhaus machte sich die Schließung der Geburtsstation in der Rotkreuzklinik deutlich bemerkbar.

