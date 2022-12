Aus für Gelben Zettel kommt 2023

Odenwald-Tauber. Das Aus für den Gelben Zettel in Papierform kommt bei den gesetzlich Versicherten 2023 – die Daten werden nur noch elektronisch übermittelt. Wer bisher noch den Schein in ausgedruckter Form beim Arbeitgeber einreichen musste, kann ab Jahresanfang 2023 darauf verzichten. Fortan werden die Daten zur Arbeitsunfähigkeit elektronisch an die Krankenkassen übermnittelt. Der Arbeitgeber kann sie dann dort abrufen. Das gilt allerdings nur für gesetzlich Versicherte, privat Versicherte müssen weiterhin die Krankmeldung in Papierform selbst beim Arbeitgeber einreichen.

Der oder die Erkrankte müssen sich natürlich beim Arbeitgeber arbeitsunfähig melden. Diese Pflicht bestehe weiterhin, betonen Experten. Nun gibt es Sorgen, dass das System mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung noch nicht überall funktioniert.