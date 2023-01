Aufrüstung gegen Moskau

Kiew/Berlin. Während der von Russland einseitig erklärten Waffenruhe zum orthodoxen Weihnachtsfest haben ukrainische Soldaten im Donezker Gebiet das Feuer auf Stellungen des Feindes eröffnet. „Auf diese Weise gratulieren sie den Besatzern zum bevorstehenden Weihnachten!“, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew am Freitag in sozialen Netzwerken mit. In der Kleinstadt Bachmut seien Stellungen der russischen Truppen mit 120-Millimeter-Mörsergranaten beschossen worden.

Russland hatte zum orthodoxen Weihnachtsfest am 6. Januar erstmals seit Kriegsbeginn eine für die gesamte Front geltende 36-stündige Waffenruhe verkündet. Während der Feuerpause verhängten die ukrainischen Behörden am Freitag für circa zwei Stunden einen Luftalarm im ganzen Land. Auslöser sollen nach Medienberichten mehrere über dem benachbarten Belarus aufgestiegene Flugzeuge der russischen Luftwaffe gewesen sein.

Dank an Deutschland

Die Entscheidung Deutschlands und der USA zur Lieferung von Schützenpanzern an die Ukraine hat Freude und Erleichterung in Kiew ausgelöst. Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden in der Nacht zum Freitag herzlich für die Zusage. „Das ist wirklich ein großer Sieg für unseren Staat“, sagte er in seiner Videoansprache.

Die Bundesregierung will der Ukraine die zugesagten Schützenpanzer Marder noch in den ersten drei Monaten des neuen Jahres überlassen. Es gehe dabei um etwa 40 dieser Waffensysteme, mit denen ein Bataillon ausgestattet werden könne, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin. Die dazu in Deutschland geplante Ausbildung ukrainischer Soldaten werde nach Einschätzung von Fachleuten etwa acht Wochen dauern. Auch die US-Seite werde Ukrainer an ihrem Schützenpanzer Bradley ausbilden.

Die USA und Deutschland haben der Ukraine auch das Flugabwehrraketensystem Patriot zugesagt und wollen Ukrainer daran ausbilden. Polen hat diese von Deutschland geplante Abgabe auch des Flugabwehrsystems vom Typ Patriot an die Ukraine begrüßt.

Kühnert wiegelt ab

Er habe dies mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, schrieb Außenminister Zbigniew Rau in der Nacht zu Freitag. „Diese Entscheidung stimmt überein mit dem, was Polen bereits Ende November vorgeschlagen hatte.“ Damals hatte die Regierung in Warschau vorgeschlagen, Deutschland solle Polen angebotene Patriot-Systeme in die Ukraine verlegen. Dies hatte in Berlin heftige Verstimmung ausgelöst.

Die Entscheidung von Kanzler Scholz zur Lieferung von Schützenpanzern in die Ukraine hat nach Darstellung von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nichts mit dem Druck der Koalitionspartner FDP und Grüne zu tun.

Kühnert spielte damit vor allem auf die Forderungen der Vorsitzenden des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), an. Auch Grünen-Politiker wie der Europaausschuss-Vorsitzende Anton Hofreiter hatten sich in den vergangenen Monaten dafür ausgesprochen. Die russische Botschaft in Berlin kritisierte die Entscheidung Deutschlands zur Lieferung von Schützenpanzern und des Patriot-Systems scharf. dpa