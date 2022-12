Arbeitsgruppe organisiert Josefsmarkt

Hardheim. Die Hardheimer Gemeindeverwaltung wird sich künftig aus der Vorbereitung und Organisation des Josefsmarktes heraushalten. Das beschloss der Verwaltungsausschuss bereits im Oktober 2019 in nicht-öffentlicher Sitzung. Da aufgrund der Corona-Pandemie seitdem aber kein Josefsmarkt stattgefunden hat, ist dieses Thema in der Sitzung des Gemeinderats am Montag in der Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums erstmals öffentlich aufgeploppt.

Wie Hauptamtsleiterin Mareike Brawek erläuterte, sei nach dieser Entscheidung des Verwaltungsausschusses eine Arbeitsgruppe gegründet worden – bestehend aus BdS-Mitgliedern, Gemeinderäten und Vereinen. Für das kommende Jahr hätten bereits erste Treffen stattgefunden. Die Gemeinde wird lediglich beim Aufbau der Hütten und beim Einteilen der Stände auf dem Schlossplatz unterstützen.