Arbeiten auf der Zielgeraden

Wertheim. Nach einer vorab heiß diskutierten Sanierung der Polizeisporthalle biegen im übertragenen Sinn die Arbeiten an der Sportstätte auf dem Reinhardshof auf die Zielgerade ein. Die FN durften die Verantwortlichen bei einem Rundgang durch die neue Halle begleiten. „Nach diesen viereinhalb Jahren bin ich jetzt heilfroh, dass die Arbeiten gut gelaufen sind und das Projekt bald erledigt ist“, erklärt Architekt Jürgen Wolpert. An diesem Tag ist er nicht allein auf der Baustelle. Frank Berkenhoff, Leiter des Heilbronner Amts des Landesbetriebs für Vermögen und Bau, die Architekten Rudi Tröger und Reinhold Rüger sowie Ergin Demir, Projektleiter vom Amt für Vermögen Bau, und Harald Kraft, Leiter für zentrale Aufgaben am Hochschulstandort und Vertreter für Polizeidirektor Richard Zorn, begleiten ihn bei seinem Rundgang durch die fast fertige Halle.

