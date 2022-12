Alles über Füllhalter

Heidelberg. Viele Fragen beantwortet Thomas Neureither seinen Besuchern im Füllhaltermuseum in Handschuhsheim. Kurzweilig und mit unzähligen Anekdoten erzählt er über die Geschichte der Füllhalter und der rund 40 Fabriken und Werkstätten in der Region, die einen wesentlichen Anteil an der Geschichte der Füllhalter haben: „Kaum jemand weiß über die Bedeutung unseres Stadtteils als europäisches Zentrum der Füllhalterindustrie.“ Dabei ist dem ehemaligen Chemiker die Begeisterung in jeder Sekunde anzumerken.

Im November 2016 eröffnete er mit Unterstützung des Stadtteilvereins Handschuhsheim sein ungewöhnliches Museum im Alten Rathaus und präsentiert dort seine private Sammlung.