450 000 Pakete bleiben liegen

Bonn. Im Tarifstreit bei der Deutschen Post haben erneut Tausende Beschäftigte die Arbeit niedergelegt, um ihrer Forderung nach 15 Prozent mehr Lohn Nachdruck zu verleihen. Die Gewerkschaft Verdi sprach von 6000 Teilnehmern der Warnstreiks am Donnerstag, die Deutsche Post von 3100. Wie schon bei den Warnstreiks in der vergangenen Woche lag die Beteiligungsquote an den betroffenen Post-Standorten Firmenangaben zufolge bei etwa einem Drittel. Diese Woche bestreikte Verdi weniger Post-Standorte, daher war die Zahl der Warnstreik-Teilnehmer niedriger.

Als Folge der Ausstände blieben Firmenangaben zufolge bundesweit rund 450 000 Pakete liegen, das waren knapp sieben Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge. dpa