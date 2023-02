41-jährige Frau schwer verletzt

lmspan. Dichter Schneefall mit dicken Flocken und Matsch auf den Straßen herrschte am Sonntag, als sich zwischen Ilmspan und Schönfeld ein Verkehrsunfall ereignete. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt. Die 41-jährige Frau war nach Angaben der Polizei auf der K 2811 mit einem roten VW Caddy aus Richtung Grünsfeld nach Gerchsheim unterwegs, als sie vermutlich aufgrund des Schneematschs von der Straße abkam. Kurz vor der Abzweigung nach Ilmspan und Schönfeld verlor die Fahrerin im Kurvenbereich wohl die Kontrolle über ihren Wagen. Im Bereich einer Brücke kippte das Fahrzeug schließlich um und blieb in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Seite liegen. Am Caddy entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die 41-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Neben den Rettungskräften und der Polizei waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Großrinderfeld, Gerchsheim, Ilmspan und Schönfeld vor Ort.