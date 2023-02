31-Jähriger in Haft

Schwäbisch Hall. Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Seniorinnen im Raum Schwäbisch Hall hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Im Rahmen einer Pressekonferenz vermeldete die „Soko Höhe“ am Mittwoch zusammen mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn – Zweigstelle Schwäbisch Hall – den Durchbruch in den Ermittlungen. Demnach wurde am Dienstagvormittag ein 31 Jahre alter Serbe festgenommen. Dieser steht in dringendem Verdacht, zwischen dem 21. Dezember 2022 und dem 23. Dezember 2022 eine 77-jährige Frau im Wohngebiet Hagenbach sowie am 25. Januar 2023 eine 89 Jahre alte Frau aus Michelbach/Bilz getötet zu haben.

