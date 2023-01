1991: Als der Krieg die Fastnacht fraß

Odenwald-Tauber. Aufgrund der russischen Aggression herrscht derzeit in der Ukraine Krieg. Gleichzeitig beginnt hierzulande die Hochzeit der Narren. Von einem moralischen Verzicht auf die Fastnacht spricht aktuell aber keiner. Prunksitzungen und Umzüge sollen nach zweijähriger Corona-Pause stattfinden.

Vor 32 Jahren war das anders: Nachdem am 17. Januar 1991 US-amerikanische Truppen begannen, Krieg im Irak zu führen, wurden in Deutschland sämtliche fastnachtliche Aktivitäten eingestellt. Keine Umzüge, keine Prunksitzungen. Die bereits gebauten Wagen mussten in den Garagen bleiben, Büttenreden durften nicht vorgetragen werden. Die FN haben sich bei aktiven Narren umgehört, die 1991 das „Fastnachtsverbot“ hautnah erlebt haben und sie auch befragt, wie sie die aktuelle Situation beurteilen. mf