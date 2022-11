Heilbronn. Noch unklar ist die Ursache für einen Unfall am Donnerstagmorgen auf der Allee in Heilbronn bei dem ein 14-Jähriger schwer verletzt wurde.

Der Junge war gegen 8 Uhr mit seinem Tretroller von der Kaiserstraße in Richtung Harmonie unterwegs. Als er die Allee an einer Fußgängerampel überquerte, wurde er von einem Opel Zafira eines 59-Jährigen erfasst und auf die Straße geschleudert.

Durch den Aufprall zog sich der 14-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen. Insbesondere Personen, die zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes hinter dem Opel, in gleicher Fahrtrichtung unterwegs waren und Fußgänger, die gemeinsam mit dem Rollerfahrer an der Ampelanlage die Straße überquert haben oder überqueren wollten. Sie sollen sich mit der Verkehrspolizei in Weinsberg, Telefon 07134/5130, in Verbindung setzen.