Verdienter Lohn und berechtigte Kritik

Alle Bilder anzeigen Tennisspielerin Angelique Kerber (großes Bild) und das Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst (Bild oben v. l.) gehören mit ihren Auftritten in diesem Jahr zu den herausragenden Sportlern. Die Zockerei um seinen Weggang vom VfL Wolfsburg nehmen viele Fußball-Fans Julian Draxler (mittleres Bild) übel. In der Aufarbeitung des Dopingsumpfes in Russland gibt IOC-Präsident Thomas Bach keine gute Figur ab. Seine Nähe zu Staatspräsident Wladimir Putin ist nicht förderlich. © dpa

Köln/Mannheim. In jedem Jahr gibt es Athleten und Ereignisse, die besonders im Gedächtnis bleiben. Hier sind unsere nationalen und internationalen Tops und Flops:

Tops

Angelique Kerber (28): Das Tennis-Ass spricht gerne über "eines der besten Jahre" ihrer Karriere. Zumindest sportlich gesehen ist das eine heillose Untertreibung. Die Grand-Slam-Titel in Melbourne und New York, zudem der Sprung auf Platz eins der Weltrangliste und Olympiasilber in Rio de Janeiro: Kerber füllt die Fußspuren der deutschen Tennis-Ikone Steffi Graf bestens aus - und darf sich zurecht Sportlerin des Jahres 2016 nennen.

Nico Rosberg (31): Manche nennen seine Entscheidung mutig, andere feige. Eines ist der Rücktritt des Formel-1-Weltmeisters auf jeden Fall: konsequent. Nur vier Tage nach seinem ersten WM-Titel verabschiedete sich Rosberg zugunsten seiner Familie aus dem PS-Zirkus. Der gebürtige Wiesbadener hat das geschafft, wovon viele Sportler träumen, er ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere abgetreten.

Fabian Hambüchen (29): Der Wetzlarer galt lange Zeit als Unvollendeter, auch wenn er schon 2007 den WM-Titel am Königsgerät Reck gewann. Im letzten großen Wettkampf seiner Turnkarriere setzte er sich unerwartet doch noch die Krone auf: Nach Bronze in Peking und Silber in London gewann Hambüchen in Rio Olympiagold. Ein sauberer Abgang für Deutschlands Sportler des Jahres 2016.

Die Bob- und Skeletonfahrer aus Lettland, den USA und Groß-Britannien: Von wegen Mut wird nicht belohnt. Erst nachdem mehrere Athleten ihren Boykott für die Weltmeisterschaften in Sotschi verkündet oder angedroht hatten, bewegten sich die Verbandsfunktionäre und entzogen der Olympiastadt 2014 kurzfristig die Austragung.

Laura Ludwig (30) und Kira Walkenhorst (26): Das Beachvolleyball-Duo brachte in einer magischen Vollmondnacht die Fans an der weltberühmten Copacabana zum Schweigen. Im Olympiafinale von Rio ließen die beiden den Brasilianerinnen Agatha und Barbara kaum eine Chance und holten das zweite deutsche Olympiagold im Beachvolleyball nach Jonas Reckermann/Julius Brink 2012 in London.

Handball-Nationalmannschaft: Die Bad Boys triumphierten zu Beginn des Jahres überraschend bei der EM in Polen. In Rio folgte Olympia-Bronze und die Erkenntnis: Der deutsche Männer-Handball ist zurück in der Weltspitze.

Flops

Der TSV 1860 München: Die Löwen sind der Inbegriff für Chaos und Missmanagement. Im Sommer rettete der Fußball-Zweitligist knapp die Klasse. Mit Trainer Kosta Runjaic, Sportdirektor Thomas Eichin und einigen namhaften Neuzugängen wollte Investor Hasan Ismaik so schnell wie möglich in die Bundesliga. Am Ende des Jahres sind die Hoffnungsträger längst weg, Journalisten bekamen Hausverbot und Ismaik legte sich mit Uli Hoeneß an. Jetzt wartet mal wieder Abstiegskampf.

Julian Draxler (23): Endlich hat es der Mittelfeldmann geschafft. Als Stammspieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in Frankreich rückte das einstige Top-Talent ins Blickfeld der ganz großen Klubs in Europa. Zu dumm, dass Draxler sich ein Jahr zuvor dem VfL Wolfsburg angeschlossen hatte. Obwohl der frühere Schalker im Sommer alles probierte, um die Autostadt zu verlassen, blieb der VfL hart. Im Winter nahm Draxler den nächsten Anlauf, während sein Klub immer tiefer in die Krise schlitterte. Nach diesem Alleingang, der ihn schließlich zu Paris St. Germain führte, muss sich Draxler völlig zurecht Kritik gefallen lassen.

Umgang mit Rio-Ergebnissen: Auf die Schmach von London folgte das Debakel von Rio: Die deutschen Schwimmer gingen bei den Olympischen Spielen bis auf wenige Ausnahmen wie Philip Heintz erneut baden. Keine Medaille und noch weniger Finalplätze als vor vier Jahren - nun drohen im Zuge der Spitzensportreform Einschnitte in der Förderung. Die befürchten auch die deutschen Fechter, die in Rio erstmals seit 36 Jahren ohne olympisches Edelmetall blieben. Die Kürzung der Fördermittel könnte den traditionsreichen Olympiastützpunkt Tauberbischofsheim treffen.

Thomas Bach (63): Das Internationale Olympische Komitee mit dem Juristen aus Tauberbischofsheim an der Spitze hat spätestens im Jahr 2016 die Kontrolle verloren. Inmitten des russischen Dopingskandals weigerte sich das IOC, Verantwortung zu übernehmen. Längst haben allerlei zwielichtige Gestalten das Kommando übernommen und lassen es sich in ihren Luxushotels gut gehen, während Whistleblowerin Julia Stepanowa an einem unbekannten Ort um ihr Leben bangen muss. Zu vieles ist aus den Fugen geraten im IOC und Thomas Bach mitnichten der Reformer einer längst vergessenen Idee.

Russland: Obwohl dem Riesenreich Staatsdoping nachgewiesen wurde, gilt nur eine Devise: leugnen. Ermittler Richard McLaren deckte Russlands Machenschaften auf, selten zuvor bekamen die Sportfans einen detaillierten Einblick in den Dopingsumpf. Mehr als 1000 Sportler haben vom schmutzigen System profitiert. Wenn Einsicht der erste Schritt zur Besserung ist, bestehen große Zweifel, dass sich in Russland unter Staatspräsident Wladimir Putin etwas ändert. sid/jako