Unbändiger Titelhunger

Mannheim. Für Tomas Kocian geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Endlich kann der Zuspieler des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen ein Pokalfinale bestreiten, nachdem er zuvor drei Mal im Halbfinale ausgeschieden war. Bittere Momente, die motivieren. Seine Augen funkeln, der Titelhunger ist riesig. "Wir wollen den Pokal an den Bodensee holen. Das ist das Ziel jedes deutschen Spielers", betont der 28-Jährige bei der Pressekonferenz zum Volleyball-Höhepunkt in der SAP Arena am 29. Januar.

Es ist eine besondere Ausgangslage für das Team aus Friedrichshafen. Jahrelang dominierte der VfB die Bundesliga, war unter Trainerlegende Stelian Moculescu der deutsche Vorzeige-Klub. Doch inzwischen fehlt der ganz große Glanz beim Champions-League-Sieger von 2007, hat ausgerechnet Finalgegner Berlin Recycling Volleys die Führungsrolle übernommen.

Vital Heynen als starker Mann

DVV-Pokalfinale Das Männer-Endspiel am 29. Januar (16.45 Uhr) bestreiten Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys und der VfB Friedrichshafen. Im Finale der Frauen trifft Vorjahresfinalist Allianz MTV Stuttgart zuvor auf Meisterschaftsfavorit Schweriner SC (14.05 Uhr). Beide Begegnungen in der Mannheimer SAP Arena werden live im Fernsehen bei Sport1 übertragen. Bisher sind 3000 Karten verkauft worden. Tickets im Vorverkauf gibt es unter www.saparena.de

Das macht das große Duell, das ab 16.45 Uhr live von Sport1 übertragen wird, noch spezieller. Beim Saisonhöhepunkt, der bei seiner gelungenen Mannheim-Premiere vor einem Jahr mit 12 000 Besuchern für einen Zuschauerrekord sorgte, will Kocian die Siegertrophäe in die Höhe stemmen. "Es hat extrem geschmerzt, im vergangenen Jahr nicht dabei gewesen zu sein", erklärt der VfB-Zuspieler. "Wir haben eine neue, junge Mannschaft - und außerdem einen neuen Trainer." Und der soll nicht nur in Mannheim den Unterschied machen. Ex-Bundestrainer Vital Heynen ist der starke Mann am Spielfeldrand. "Er kann ein Team sehr gut auf ein Finale einstellen", lobt Kocian, der in dieser Saison deutlich mehr Spielanteile erhält.

Dabei denkt er vor allem an den Supercup, in dem Friedrichshafen zum Rundenstart gleich ein Ausrufezeichen setzte und Berlin, das in der Liga bislang die einzige Mannschaft ohne Niederlage ist, überraschend deutlich mit 3:0 bezwang. "Friedrichshafen hat uns gezeigt, wo unsere Schwächen sind. Sie haben den Supercup verdient und können ihn gerne haben, wir nehmen dann den Pokal", kontert Felix Fischer. Wie Kocian erwartet der 33-jährige Mittelblocker, der mit Berlin in der vergangenen Runde das Triple aus Pokal, Meisterschaft und Europacup (CEV Cup) einfuhr, ein Match auf Augenhöhe: "Die Tagesform und die besseren Nerven werden entscheidend sein." Am 18. Dezember steigt die Generalprobe in der Bundesliga.

Hochspannung verspricht auch das Frauen-Finale (14.05 Uhr) zwischen dem Schweriner SC und Vorjahresfinalist Allianz MTV Stuttgart. "Dass wir schon bei der Premiere in Mannheim dabei waren, kann ein Vorteil für uns sein", sagt MTV-Kapitän Deborah van Daelen. Die Niederländerin erwartet eine spannende Finalpartie und beziffert die Titelchancen im Duell der Meisterschaftsaspiranten auf 50:50. Schwerins Nationalspielerin Lenka Dürr, deren Team noch ungeschlagen ist, hält dagegen: "Wir hoffen, dass wir nach 2013 endlich wieder einen Titel holen können."