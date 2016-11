SportAward ehrt Siegertypen

Heidelberg. Alle zwei Jahre rollt die Sportregion Rhein-Neckar ihren Assen den Roten Teppich aus und zeichnet sie in Heidelberg mit dem SportAward aus. Erneut hatten die verschiedenen Jurys und auch die Bürger der Metropolregion die Qual der Wahl, angesichts der Vielzahl an sportlichen Erfolgen und der Bandbreite, die im Vereins- und Spitzensport geboten wird.

In der Kategorie "Top Mannschaft" durften die Handballer der Rhein-Neckar Löwen bereits ihren zweiten SportAward abholen, 2014 hatten sie ebenfalls gewonnen. Nun setzten sie sich gegen den Eishockey-Meister von 2015, die Mannheimer Adler, sowie Handball-Zweitliga-Aufsteiger SG Leutershausen durch. Auch "Top Trainer"-Gewinner und Löwen-Dompteur Nikolaj Jacobsen hatte starke Konkurrenz: Hoffenheims Hoffnungsträger Julian Nagelsmann und der Bundestrainer der deutschen Gewichtheber, Oliver Caruso. "Natürlich habe ich den großen Druck gespürt, dass wir den Titel holen. Aber ich trainiere die besten Spieler der Welt", lobte Jacobsen sein Team: "Jungs, genießt das heute Abend, morgen geht es im Training wieder zur Sache und dann in den Bus nach Minden."

Kurzweilig führte das Moderatoren-Duo Anna Kraft und Norbert König durch den Gala-Abend im Jugendstil-Bau der Heidelberger Stadthalle. Griechisch-römisch dagegen ist ganz klar die bevorzugte Stilart von Denis Kudla. Da lässt sich der 22-jährige Ringer vom VfK Schifferstadt nicht so leicht aufs Kreuz legen. Der Lohn: Die Bronzemedaille in Rio und nun den kleinen aber feinen Goldjungen als Trophäe des SportAwards. "Ich bin sprachlos. Ich hatte gerade an das Buffet gedacht, aber nicht, dass ich mich gegen diese tollen anderen Sportler durchsetze", gestand Kudla. Für ihre weiten Sätze ist Malaiko Mihambo bekannt. Als die Weitspringerin der LG Kurpfalz und Vierte in Rio nun in der Kategorie "Top Sportlerin" ausgezeichnet wurde, setzte sie ihr strahlendes Lächeln auf und ließ sich von den rund 700 Gala-Gästen genauso feiern wie die weiteren Geehrten des Abends.

SportAward Rhein-Neckar 2016 – die Gewinner Top Sportler: Denis Kudla (Ringen, griechisch-römisch/VfK Schifferstadt).

Top Sportlerin: Malaika Mihambo (Weitsprung/LG Kurpfalz).

Top Mannschaft: Rhein-Neckar Löwen (Handball/Deutscher Meister 2016).

Top Trainer: Nikolaj Jacobsen (Handball/Rhein-Neckar Löwen).

Top Talent: Marvin Dienst (Motorsport/Schütz Racing).

Top Vorbild - Verein: "Wiesel" der TSG Wiesloch (Handball im Verein für Menschen mit Behinderung).

Top Vorbild - Person: Hannelore Schüler (LAZ Mosbach).

Life-Time-Award: Jutta und Klaus Greinert (Hockey).

Publikumsliebling: Lydia Haase (Hockey/Mannheimer HC).

Normalerweise ist Marvin Dienst immer für einen flotten Spruch gut, doch als "Top Talent" auf die Bühne gerufen zu werden, "macht mich baff. Dieser SportAward bekommt einen Ehrenplatz auf meinem Nachttisch", verriet der Gesamtsieger der ADAC Formel 4 im vergangenen Jahr.

Bestimmt keine leichte, aber eine schöne Aufgabe war es für die Bürger der Metropolregion, ihren "Publikumsliebling" zu küren: In der Online-Abstimmung fanden sich Athleten wie Gewichtheber-Bär Almir Velagic oder Marcel Seegert vom SV Waldhof Mannheim. Als Belohnung für ihren unermüdlichen Einsatz beim Mannheimer Hockey Club durfte Lydia Haase ihren Sport-Award in Empfang nehmen.

Wie stark diese Sportart in der Metropolregion verankert ist, unterstrich die Auszeichnung von Klaus und Jutta Greinert (geborene Röchling). Während Jutta Greinert in den MHC "geboren wurde", hat Klaus Greinert "eingeheiratet". Für den Klub, Mannheim und die Region auf jeden Fall ein Glücksfall, denn das Ehepaar unterstützt, wo es kann.

Ebenfalls um Förderer ging es bei den Kategorien "Top Vorbild - Verein", in der die "Wiesel" der TSG Wiesloch für ihr integratives Handballprojekt belohnt wurden sowie beim "Top Vorbild - Person": Hannelore Schüler hat über 30 Jahre das Leichtathletikzentrum Mosbach vorangebracht. Nun komplettiert der Sport-Award ihre Trophäensammlung neben Landesehrennadel und Bundesverdienstkreuz: "Das geht mir sehr nahe."