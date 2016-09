Später Schock für Leverkusen

Monaco. Bayer Leverkusen tritt in der Champions League weiter auf der Stelle. Die Werkself musste sich bei AS Monaco mit einem 1:1 (0:0) begnügen, dabei erzielten die Monegassen den Ausgleich durch Kamil Glik erst in der vierten Minute der Nachspielzeit. Torjäger Javier Chicharito Hernandez hatte Bayer in der 73. Minute in Führung gebracht.

Leverkusen verpasste damit auch den Sprung an die Tabellenspitze der Gruppe E, nachdem es zum Auftakt ein 2:2 gegen ZSKA Moskau gegeben hatte. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt trifft im nächsten Match am 18. Oktober auf den englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur.

Chicharito, der am vergangenen Samstag beim 3:2 der Leverkusener beim FSV Mainz alle drei Gästetreffer erzielt hatte, profitierte bei seinem Kopfballtreffer von einer schönen Flanke des eingewechselten Admir Mehmedi. Chicharito erzielte für Bayer bereits das sechste Tor in der Königsklasse. Vier Tage vor dem Bundesliga-Schlager gegen Bayern-Jäger Borussia Dortmund fehlte es den Gästen zunächst an Durchschlagskraft. Zwar gab Bayer über weite Strecken den Ton an, aber bis auf eine gute Gelegenheit von Chicharito in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sprang zunächst aus den Bemühungen des Bundesligisten nichts heraus.

Bayer übernahm vom Start weg die Kontrolle und verzeichnete durch Nationalspieler Kevin Volland in der zweiten Minute den ersten Torschuss im mit 8100 Zuschauern nur spärlich gefüllten Stade Louis II. Der ehemalige Hoffenheimer, der an der Seite von Torjäger Chicharito Hernandez spielte, fiel auch in der Folge einige Male positiv auf.

Bayer bestimmt das Tempo

Bayer agierte hochkonzentriert und ließ den Gastgebern zunächst kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Die Gäste kontrollierten zwar das Spiel, aber Torchancen waren ebenso wie aufseiten der Monegassen Mangelware. Ein Weitschuss von Hakan Calhanoglu (13.) war nach dem Volland-Schuss lange Zeit die einzige Torannäherung des Bundesligisten, der aus seiner Überlegenheit viel zu wenig machte.

Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst ein ähnliches Bild, wobei die 250 mitgereisten Bayer-Fans den Atem anhielten, als Abwehrchef Ömer Toprak den Ball nach einem platzierten Schuss von Bernardo Silva ins Toraus abfälschte. Chicharito und Calhanoglu hatten auf Leverkusener Seite noch zwei kleinere Möglichkeiten, ehe Hernandez dann einmal mehr einnetzte.

Bayer-Coach Schmidt hatte im Vergleich zum Sieg bei Mainz 05 seine Startelf auf vier Positionen verändert. Der am Samstag noch verletzte Kapitän Lars Bender rückte auf die rechte Seite der Viererkette, wo er in ungewohnter Rolle durchaus zu überzeugen wusste. Der Plan schien aufzugehen - bis Glik zuschlug. sid