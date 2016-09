Revolution in der Spitzensport-Förderung

Berlin. Ein komplett neues Förderprogramm, deutlich weniger Stützpunkte und eine Neuausrichtung der Leistungskader: Nach mehr als anderthalbjährigen Beratungen haben Politik und Sport ernst gemacht und eine äußerst ambitionierte Reform zur Förderung des Spitzensports auf den Tisch gelegt. Das Eckpunkte-Papier gilt nun als Grundlage für die Diskussionen mit Sportpolitikern und Spitzenverbänden.

Zwar sei das Ergebnis der Olympischen Spiele von Rio mit 42 Medaillen okay, "doch es ist auch wahr, dass wir in einem Drittel der Wettbewerbe nur drei Medaillen gewonnen haben, wenn man die Leichtathletik, Schwimmen und Fechten zusammenzieht", sagte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Michael Vesper (Bild): "Das müssen wir angehen und machen die Reform."

Zukunftschancen wichtig

Kernpunkt des Eckpunkte-Papiers ist ein neues Fördersystem, das sich nach den Perspektiven der Athleten und nicht mehr an den Erfolgen der Verbände in der Vergangenheit richtet. Das neu eingeführte Berechnungsmodell PotAS (Potenzialanalysesystem) ermittelt die Zukunftschancen von Spitzenverbänden und einzelnen Disziplinen, die im Anschluss mit Hilfe von Attributen (Erfolg, Perspektive, Strukturen etc.) in drei unterschiedliche Fördergruppen (Cluster) eingeteilt werden. Zudem soll die Anzahl der Stützpunkte reduziert werden. Statt der bisher 204 Bundesstützpunkte soll es nur noch 165 bis 170 geben. Die Olympiastützpunkte (OSP) sollen von 19 auf 13 gekürzt werden. Außerdem soll der paralympische Sport in die Spitzenverbände integriert werden.

Strigel äußert sich zurückhaltend

Daniel Strigel, Leiter des OSP Metropolregion Rhein-Neckar, war "angemessen" in die Konzeptsuche eingebunden. Dass sich für diesen OSP im täglichen Betrieb etwas ändert, glaubt der 41-Jährige nicht. "Für die Athleten der Region würde die nun skizzierte Struktur wohl keine Verbesserung bringen. Nicht zuletzt auf Basis unserer ehrenamtlich getragenen regionalen Verankerung bekommen wir von allen Seiten ohnehin nur Lob für unsere Arbeit", erklärt der gebürtige Mannheimer im Gespräch mit dieser Zeitung.

Der ehemalige Spitzen-Fechter verweist auf das Entwurf-Stadium der Planungen. "Wenn man behutsam, mit Detailkenntnis und viel Geduld an die Sache herangeht, dann wird der Athletenservice in der Metropolregion hoffentlich nicht schlechter."

In früheren Jahren hatte der DOSB die Förderung mit den Spitzenverbänden verhandelt. Das für den Sport zuständige Bundesinnenministerium (BMI) nickte die Anträge in der Regel ab. In dem neuen Programm kommt dem BMI deutlich mehr Einfluss zu. sid/jako (Bild: dpa)