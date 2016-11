Nowitzki lästert über Trump

Washington. Dirk Nowitzki sah aus wie eine Witzfigur. Auf einer schlecht sitzenden, struppigen Perücke trug der Superstar eine viel zu kleine Baseballcap mit der Aufschrift "Macht Amerika wieder groß", über seinem Trikot Sakko und Krawatte. Im Kurzfilm für seine Dallas Mavericks nahm der Würzburger Donald Trump mit einer Parodie auf die Schippe und zeigte, was er vom US-Präsidentschaftskandidaten hält. Längst nicht jeder Profi in den USA denkt so oder bezieht Stellung. Trump spaltet sein Land und damit auch die Sportwelt.

"Was politisch kommt, hat mich nicht zu interessieren", sagt Nowitzki (38). Der deutsche Basketball-Held hat keine US-Staatsbürgerschaft und darf nicht abstimmen. Der Ausgang könne seine Einstellung gegenüber Amerika aber nicht verändern. "Wir werden immer in Dallas ein Zuhause haben. Ich bin fast 20 Jahre hier, meine Frau über zehn Jahre. Wir haben ein Netzwerk, Freunde", so Nowitzki.

Tyson für Republikaner

Mit Sorge blicken viele Amerikaner und Wahl-Amerikaner dem Showdown entgegen. Jürgen Klinsmann, Trainer der US-Fußballer und seit 1998 in Kalifornien zu Hause, wollte nach seiner Ehrung als DFB-Ehrenspielführer am liebsten Bundeskanzlerin Angela Merkel mitnehmen. "Und dann wird sie die neue US-Präsidentin", scherzte der Schwabe. Soll heißen: Beide Kandidaten taugen nichts.

Der Republikaner Trump und die Demokratin Clinton haben im Sport prominente Unterstützer. Mit Trump halten es bunte Persönlichkeiten wie John Daly, skandalerprobter Profigolfer, Mike Tyson, früherer Box-Weltmeister, oder Dennis Rodman, ehemaliger NBA-Basketballstar.

"Wir brauchen keinen weiteren Politiker, wir brauchen einen Geschäftsmann wie Mr. Trump!", schrieb Rodman, der Nordkoreas Diktator Kim Jong Un vor gut zweieinhalb Jahren bei einem bizarren Auftritt ein Geburtstagsständchen gesungen hatte, über seinen "großartigen Freund" bei Twitter. sid