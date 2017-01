„Müssen den Kreislauf durchbrechen“

Mannheim/Friedrichshafen. Als Volleyball-Bundestrainer hat Vital Heynen große Erfolge gefeiert. Unter dem Belgier belegten die deutschen Männer Platz fünf bei den Olympischen Spielen 2012 und holten 2014 WM-Bronze. Nach seinem Rückzug von diesem Amt im September will der 47-jährige Coach jetzt den VfB Friedrichshafen zurück an die Bundesliga-Spitze führen. Am 29. Januar trifft seine Mannschaft in Mannheim im DVV-Pokalfinale auf Titelverteidiger Berlin (16.45 Uhr/live bei Sport1).

Herr Heynen, welche Bedeutung hat das DVV-Pokalfinale für den deutschen Volleyball-Sport?

Vital Heynen: Man muss Sport in der heutigen Zeit viel mehr als Event verkaufen, da es nicht so einfach ist, die Menschen zu motivieren, an jedem Wochenende in die Halle zu kommen. Deutschland war das erste Land, das ein Pokalfinale in dieser Form verwirklicht hat - der Rekord mit 12 000 Zuschauern bei der Premiere in der SAP Arena spricht für sich. Das hat Vorbildcharakter. Belgien und die Niederlande haben schon nachgezogen. Friedrichshafen hat es gewurmt, dass man vor einem Jahr nicht dabei war.

Vital Heynen Der Belgier wurde am 12. Juni 1969 in Maaseik geboren. Heynen ist verheiratet und hat drei Kinder. Von Februar 2012 bis September 2016 arbeitete Heynen als Bundestrainer und gewann mit den deutschen Männern 2014 die erste Medaille (Bronze) bei einer Weltmeisterschaft nach 44 Jahren. Als Klubtrainer arbeitete er bereits in Belgien, den Niederlanden, der Türkei und in Polen. Seit Saisonbeginn betreut der Belgier in Doppelfunktion den Bundesligisten VfB Friedrichshafen und das belgische Männer-Nationalteam.

Sie haben mit der Nachfolge von Trainer-Legende Stelian Moculescu ein schweres Erbe angetreten.

Heynen: Es ist schon eine große Aufgabe. Allerdings hat Friedrichshafen in den vergangenen fünf Jahren nur einen Titel gewonnen. Berlin hat uns ganz klar überholt. Momentan läuft in der Liga und in der Champions League aber alles hervorragend. Wir liegen ein halbes Jahr vor dem Plan. Der Pokal-Titel ist daher der nächste Schritt, den wir machen wollen. Schließlich haben wir Berlin in dieser Saison schon zwei Mal geschlagen.

Trotzdem ist der Respekt vor dem Rivalen groß.

Heynen: Wir gehen einen neuen Weg. Ich will in Friedrichshafen zeigen, dass man mit vielen deutschen Spielern in der Bundesligaspitze mithalten kann. Bisher klappt das sehr gut. Aber Berlin ist die beste Mannschaft in Deutschland. Ich erwarte eine schwere Aufgabe und ein interessantes Match für die Zuschauer.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung im deutschen Volleyball nach der verpassten Olympia-Qualifikation?

Heynen: Ich bin mit der Bewertung als Misserfolg nicht einverstanden. Wir haben 2016 unser bestes Volleyball gespielt.

Warum hat es trotzdem nicht gereicht?

Heynen: Wir hätten beim Qualifikationsturnier zwei Olympiasieger und den Weltmeister schlagen müssen. Das ist nicht einfach. Natürlich haben wir nicht das erhoffte Ergebnis geholt. Irgendwann stößt man bei dieser Konkurrenz allerdings an seine Grenzen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.

Sind Sie zuversichtlich?

Heynen: Auch ohne Georg Grozer oder Jochen Schöpp, die ihre Karriere im Nationalteam beendet haben, können wir immer noch viele Gegner schlagen. Das Potenzial ist da, auch wenn ich nicht weiß, ob wir wieder eine WM-Medaille holen können. Es muss der Anspruch sein, zu den zehn besten Nationen auf der Welt zu gehören.

Wird genug in die Nachwuchsförderung investiert?

Heynen: Der VfB Friedrichshafen hat ein gutes Programm für Toptalente im Alter von 15 bis 18 Jahren. Das ist meiner Meinung nach jedoch nicht der wichtigste Punkt. Es gibt in jeder Sportart ganz viele Talente in dieser Altersstufe. Aber die Unterstützung danach ist zu gering.

Welche Rolle spielen TV-Zeiten?

Heynen: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Es kann nicht sein, dass die Handball-WM nicht im Fernsehen übertragen wird. Deutschland ist Europameister! Für mich heißt das: Sport ist unwichtig. Das ist ein riesiges Problem. Ich hoffe, dass dadurch eine Diskussion für alle Sportarten entfacht wird.

Wie kann man mehr Aufmerksamkeit erreichen?

Heynen: In Friedrichshafen versuchen wir, das Umfeld zu begeistern, wir gehen in Schulen. Das ist ein lokales Projekt. Bei den TV-Rechten sehe ich den DOSB in der Pflicht, eine größere Rolle zu übernehmen. Das beste Beispiel ist Polen. Dort hat die Regierung vor zehn Jahren entschieden, Volleyball mehr zu fördern. Mittlerweile ist die Sportart ständig live im Fernsehen, was die Popularität und die Zuschauerzahlen in den Hallen enorm gefördert hat.

Also hat der DVV mit der Verlegung des Pokalfinales in die SAP Arena einen ersten richtigen Schritt gemacht?

Heynen: Das stimmt. Man muss den Kreislauf durchbrechen. Aber man ändert keine Situation in einem oder in fünf Jahren. Insgesamt hat sich Volleyball in den vergangenen sechs Jahren sehr gut entwickelt. Vor zehn Jahren gab es nur den VfB Friedrichshafen.

Was ist für Sie der Reiz am Volleyball-Sport?

Heynen: Es passiert immer etwas. Es gibt im Schnitt alle 28 Sekunden einen Punkt. Langeweile kennen wir nicht.

Was kann man verbessern?

Heynen: Wir könnten die Spielzeit auf maximal zwei Stunden begrenzen.

Sehen Sie Beach-Volleyball als Konkurrenz?

Heynen: Überhaupt nicht. Das ist eine tolle Sportart. Ich war selbst drei Jahre in Doppelfunktion belgischer Nationaltrainer der Frauen. Wir sollten allerdings die Regeln zwischen Hallen- und Beachvolleyball mehr angleichen.

Kostet diese zeitraubende Doppelbelastung auf Dauer nicht zu viel Energie?

Heynen: Ich kann nicht Zuhause sitzen und nichts tun. Ich bin gerne beschäftigt. Deshalb werde ich in den nächsten vier Jahren auch die belgischen Herren-Nationalmannschaft betreuen.