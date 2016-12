Leverkusen. Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. "Es war schön anzuschauen und gibt Selbstvertrauen", befand Bayer Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler nach dem 3:0 (2:0) im letzen Gruppenspiel der Champions League gegen AS Monaco. Die zweite Werkself-Garnitur zeigte am Mittwochabend erstklassigen Fußball und machte Mut für die Bundesliga-Aufholjagd, die am Sonntag beim FC Schalke 04 (17.30 Uhr) beginnen soll.

"Da wird die Luft brennen", meinte Völler. Es ist das Duell zweier im Liga-Mittelfeld steckenden Vereine, von denen man vor der Saison erwartet hatte, an der Spitze mitzumischen. "Beide Klubs sind in den europäischen Wettbewerbe souverän, beide haben in der Bundesliga etwas gut zu machen", sagte Völler über die Parallelen der beiden Vereine in dieser Saison. "Die Freude am Fußball sollte im Vordergrund stehen", sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt nach einer Partie, in der es nur um die Ehre und das finanzielle Zubrot von 1,5 Millionen Euro für den Sieg ging. dpa