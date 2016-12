Lauter Warnschuss zur rechten Zeit

Zagreb/Kronau. Die Löwen hatten es eilig. Nur etwas mehr als zwei Stunden nach dem 21:25 (15:10)-Patzer beim kroatischen Meister HC Zagreb ging bereits der Charterflug zurück Richtung Mannheim. Nach einer kurzen Nacht standen gestern ein Videostudium und das Abschlusstraining an, bevor es heute (19 Uhr, SAP Arena) schon wieder in der Bundesliga gegen die TSV Hannover-Burgdorf geht.

Der enge Zeitplan war also dem brutalen Rhythmus des Meisters geschuldet, andererseits war es den Profis des Bundesligisten vielleicht gar nicht so unrecht, schnell den Ort des Schreckens hinter sich zu lassen. Vor allem die zweiten 30 Minuten werden wohl als eine der schwächsten Löwen-Halbzeiten in der Königsklasse eingehen.

"Kein Tempo, alles seitwärts, schlechte Wurfchancen genommen - und in der Abwehr war das auch nicht besser." So brachte Trainer Nikolaj Jacobsen die Leistung nach der Pause ohne Umschweife auf den Punkt. "Dass wir so schlecht aus der Kabine kommen, war nicht in Ordnung", unterstrich der Däne.

Die Analyse fiel also eindeutig aus, die Gründe für den Einbruch lagen dagegen weniger klar auf der Hand. Jacobsen machte etwa mangelnde Konzentration aus. Kapitän Andy Schmid verwies auf die 5:1-Abwehr der Kroaten, die immer wieder den Spielfluss der Gelben stoppte. "Damit haben sie uns den Zahn gezogen", räumte Schmid ein, dem die erste Halbzeit "vielleicht etwas zu glatt" verlief. Auch so ließe sich der bräsige Auftritt nach dem Seitenwechsel erklären, der Zagreb wieder an seine Chance glauben ließ.

Nicht zuletzt spielte wohl auch die personelle Ausrichtung eine Rolle, denn für Gudjon Valur Sigurdsson (bei zwei Siebenmetern), Patrick Groetzki, Alexander Petersson und Kim Ekdahl du Rietz war mit Blick auf die kommenden Aufgaben eigentlich gar kein Einsatz vorgesehen. Erst als die Partie nach einem 2:11-Lauf (!) bis zum 17:21 (48.) in eine unheilvolle Richtung gekippt war, hatte Jacobsen drei der vier Profis gebracht, für die Schonung vorgesehen war. "Da war es aber schwer, das Ding herumzureißen", gestand Petersson, der für den glücklosen Harald Reinkind kam.

"Wir haben das ja zuvor lange gut gemacht", sah der Coach keinen Grund für frühere Wechsel und will weiter an der Rotation festhalten. "Wir sind in einer Phase, in der die Spiele schnell hintereinander kommen, dass wir die Kräfte verteilen müssen. Das werden wir auch nächstes Jahr machen und dann schauen, wofür es in der Champions League reicht", kündigte der 45-Jährige an. Er weiß aber auch, dass mit Blick auf Platz eins in Gruppe B nun Skopje, Kielce und auch Szeged die besseren Karten haben. Vorrang dürfte aber weiterhin ohnehin die Liga haben, in der sich Fehltritte wie in Zagreb wesentlich schlimmer auswirken könnten. Deshalb warnt Jacobsen vor dem nächsten Gegner: "Hannover steht zurecht auf Platz fünf. Das ist eine starke Mannschaft mit einem guten Lauf. Da müssen wir sehr gut und von Anfang an auf der Höhe sein"- und am besten auch nach dem Wechsel nicht so fatal nachlassen wie in Zagreb.