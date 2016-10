Peking (dpa) - Angelique Kerber und Alexander Zverev haben beim Tennisturnier in Peking für deutsche Erfolge gesorgt. Die Weltranglisten-Erste aus Kiel erreichte in der Damen-Konkurrenz das Achtelfinale.

Gegen die Tschechin Barbora Strycova setzte sich die Australian-Open- und US-Open-Siegerin am Mittwoch mit 6:3, 7:6 (7:4) durch und feierte im siebten Vergleich mit der Nummer 21 der Weltrangliste ihren sechsten Sieg. Kerber trifft bei der mit 4,165 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung jetzt auf Jelina Switolina. Die Ukrainerin hatte Sabine Lisicki bezwungen.

Zverev steht bereits im Viertelfinale. Der 19 Jahre alte Hamburger gewann einen Tag nach seinem Erfolg gegen den österreichischen Top-Ten-Spieler Dominic Thiem 6:4, 6:2 gegen Jack Sock aus den USA.

In der mit 2,916 Millionen Dollar dotierten Herren-Konkurrenz bekommt es Zverev jetzt mit dem an Nummer fünf gesetzten Spanier David Ferrer zu tun. Nach dem Aus von Florian Mayer ist Zverev der einzig verbliebene deutsche Profi in der chinesischen Hauptstadt. Am 25. September hatte Zverev in St. Petersburg mit einem Endspielerfolg gegen US-Open-Sieger Stan Wawrinka seinen ersten ATP-Titel gefeiert.