Kerber klar auf Kurs

Singapur. Nach dem Prestigeerfolg blickte Angelique Kerber erleichtert in ihre Box und zeigte die Siegerfaust. Die Weltranglistenerste aus Kiel besiegte dank einer starken Vorstellung ihre Dauerrivalin Simona Halep (Rumänien/Nr. 3) beim WTA-Finale in Singapur am zweiten Spieltag der Roten Gruppe klar mit 6:4, 6:2 und machte damit einen riesigen Schritt Richtung Halbfinale. Für Kerber gibt es lediglich noch ein Szenario, bei dem sie den Halbfinaleinzug verpassen würde. Die Nummer eins scheitert nur, wenn sie heute (13.30 Uhr) gegen Madison Keys aus den USA in zwei Sätzen verliert und Halep vorher in zwei Sätzen gegen die Slowakin Dominika Cibulkova den Kürzeren gezogen hat - sie benötigt unterm Strich also nur einen Satzgewinn.

"Ich bin in den wichtigen Momenten ruhig geblieben und habe versucht, gut aufzuschlagen und mich gut zu bewegen. Das war der Schlüssel zum Sieg", sagte Kerber: "Ich fühle mich gut und habe jetzt viel Selbstvertrauen." Die 28-Jährige war bei ihren bisherigen drei Teilnahmen am Masters jeweils nach der Vorrunde ausgeschieden.

Zwingenderes Spiel

Gegen die frühere Paris-Finalistin Halep entwickelte sich von Beginn an eine Partie auf Augenhöhe. Die beiden wohl besten Konterspielerinnen der Welt leisteten sich in der Sports-Hub-Arena zunächst ungewohnt zahlreiche unerzwungene Fehler. Kerber agierte in den entscheidenden Phasen aber zwingender und erspielte sich das Break zur 5:4-Führung. Bezeichnend, dass sie nach 43 Minuten bei ihrem zweiten Satzball von einem leichten Fehler der Rumänin profitierte.

Unmittelbar danach nahm Kerber ihrer Kontrahentin erneut zweimal das Service ab und führte im zweiten Durchgang schnell mit 4:1. Sie spielte aggressiv und war die klar bessere Akteurin. "Angie ist derzeit auch mental die stärkste Spielerin auf der WTA-Tour", sagte ihre Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic. sid