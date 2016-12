Kein Weltcup in Russland

München. Nach Bob nun Biathlon und Eisschnelllauf: Russlands Wintersportlern geht es nach den schockierenden Doping-Enthüllungen im zweiten McLaren-Report weiter an den Kragen. Am Donnerstag verloren die Russen die Ausrichtung des Weltcups der Biathleten in Tjumen und der Junioren-WM in Ostrow sowie des Weltcup-Finals der Eisschnellläufer in Tscheljabinsk. Erst vergangene Woche hatte der Bob- und Skeleton-Weltverband IBSF Sotschi die WM 2017 entzogen.

"Für den russischen Biathlon-Verband ist das der erste wichtige Schritt, der IBU und der Sportwelt zu zeigen, dass er die derzeitige Situation sehr ernst nimmt. Der internationalen Biathlon-Familie erlaubt diese Maßnahme, den Fokus während der betreffenden Veranstaltungen wieder auf unseren Sport zu richten", sagte Weltverbands-Chef Anders Besseberg.

Die IBU leitete zudem ein Disziplinarverfahren gegen zwei russische Athleten ein und suspendierte diese vorläufig. Die Namen der Olympia-Starter nannte der Weltverband gemäß seiner Gepflogenheiten nicht. Darüber hinaus strengt die IBU ein formelles Verfahren gegen den russischen Biathlon-Verband RBU und 29 weitere - ebenfalls öffentlich nicht benannte - Athleten an.

Massiver Druck

Russlands Rückgabe der beiden Großveranstaltungen dürfte keineswegs freiwillig, sondern auf immensen Druck aus dem Ausland als zwangsläufige Maßnahme erfolgt sein. Im Vorfeld des Treffens zwischen dem IBU-Vorstand und einer eigens ins Leben gerufenen Expertengruppe mit Mitgliedern aus fünf Nationen hatte es massive Proteste der Verbände aus Norwegen, Tschechien und Großbritannien gegeben.

Alle drei Nationen drohten, den Weltcup im westsibirischen Erdölzentrum Tjumen (9. bis 12. März 2017) und weitere internationale Rennen in Russland wie die Nachwuchs-WM im kommenden Februar zu boykottieren.

Eher unerwartet folgte die Entscheidung des Eisschnelllauf-Weltverbands, das Weltcup-Finale (10. bis 12. März) nicht wie geplant in Tscheljabinsk auszutragen. "Der ISU-Rat kam zu dem Schluss, dass es in dieser schwierigen Zeit und angesichts der außergewöhnlichen Umstände ratsam ist, ein solches ISU-Ereignis in Russland zu diesem Zeitpunkt nicht zu organisieren", hieß es in einer Mitteilung. sid/dpa