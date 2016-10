Kampf um Furys vakanten WM-Titel eröffnet

London. Profiboxer Tyson Fury (Bild) ist nach den WM-Titeln auch seine Lizenz los. Der britische Profiboxverband (BBBofC) teilte gestern mit, dass der Verband dem an Depressionen erkrankten Schwergewichtler vorübergehend die Lizenz entzogen habe. Die Entscheidung gelte "bis zur weiteren Untersuchung in der Anti-Doping-Angelegenheit und in medizinischen Fragen", heißt es in der Erklärung. Der tief gefallene Schwergewichts-Weltmeister hatte am späten Mittwoch über seine Promoter-Agentur Hennessy Sports mitgeteilt, dass er die WM-Titel der Verbände WBO, WBA und IBO niedergelegt habe. Diese hatte er im November 2015 dem Ukrainer Wladimir Klitschko abgenommen.

Konzentration auf Behandlung

Fury will sich laut Agentur voll auf seine "medizinische Behandlung und seine Erholung" konzentrieren. Der 28 Jahre alte Engländer hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, nachdem er zweimal den Rückkampf gegen Wladimir Klitschko abgesagt hatte und positiv auf Kokain getestet worden war. Zudem räumte der Brite Depressionen und Selbstmordgedanken ein. Zum Rückkampf mit Klitschko, den er im November 2015 in Düsseldorf überraschend entthront hatte, wird es endgültig nicht mehr kommen. "Ich denke, dass es nur fair und richtig und zum Wohl des Boxens ist, wenn ich die Titel zurückgebe", sagte Fury in einer Mitteilung.

"Schwergewicht in Aufruhr"

Furys Onkel und Trainer Peter stellte allerdings klar, dass dieser Schritt seines Neffen nicht das Karriere-Ende bedeuten soll. "Tyson wird noch stärker zurückkommen", sagte der Coach: "Und ich werde dafür sorgen, dass er sich das zurückholt, was rechtmäßig ihm gehört - egal, womit wir es jetzt zu tun bekommen."

Hinter den Kulissen hat der Kampf um Furys sportliches Erbe jedoch bereits begonnen. "Das Schwergewicht, das durch die Ära der Klitschko-Brüder immer langweiliger wurde, ist total in Aufruhr", sagte Thomas Pütz, Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB): "Jeder Promoter versucht, seine Jungs jetzt in Stellung zu bringen. Alles ist möglich." Auch Fury befeuerte den Titel-Kampf: "Es ist nur fair und richtig und zum Wohle des Boxens, wenn die Titel aktiv bleiben, damit andere um die vakanten Gürtel boxen können", so Fury. Auch Wladimir Klitschko darf auf die Gürtel hoffen. dpa/sid (Bild: dpa)