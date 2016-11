Stuttgart. Es soll eine Demonstration der Stärke werden: Die deutschen Springreiter planen für den Heim-Weltcup am Sonntag in Stuttgart den großen Angriff. Allen voran hat sich Meredith Michaels-Beerbaum viel vorgenommen. "Wir haben unsere besten Pferde dabei und wollen uns vor heimischem Publikum natürlich von der besten Seite präsentieren", sagte die 46 Jahre alte Amazone aus Thedinghausen. Mit ihrem geliebten Shutterfly hat "MMB" den Gesamtweltcup schon dreimal gewonnen.

Die gebürtige Kalifornierin ist als Sechste im Gesamtranking mit 25 Punkten derzeit die beste Deutsche. Nach vier Stationen führt der Schweizer EM-Dritte Romain Duguet (37). Daniel Deußer sorgte auf der dritten Etappe mit dem Sieg in Lyon für das bisherige Highlight aus deutscher Sicht.

Für Michaels-Beerbaum hatte die Hallenrunde bislang noch keine Priorität. Vor zwei Wochen startete die Mannschafts-Dritte von Rio noch beim Turnier der Global Champions Tour in Doha, sie wurde Dritte. Nun aber will die Blondine, die 2008 als erste Amazone für Deutschland bei Olympischen Spielen ritt, auch beim German Masters glänzen. "Stuttgart ist für mich immer ein besonderes Turnier", sagt die nur 1,62 m große Powerfrau und sattelt erstmals in diesem Jahr unterm Dach ihr Top-Pferd Fibonacci. "Fibonacci ist besonders stark, wenn er seine raumgreifende Galoppade einbringen kann. Deshalb kommen die engen Hallen oft für ihn nicht in Frage. Die Schleyer-Halle ist aber groß genug", erklärt Ehemann Markus Beerbaum. sid