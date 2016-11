Mönchengladbach. Max Eberl schimpfte über die DFL, Christoph Kramer über den Schiedsrichter, einzig die Tabelle spendete ein wenig Trost: Nach dem bitteren 1:1 (1:0) gegen Celtic Glasgow in der Champions League machten sich bei Borussia Mönchengladbach Frust und Enttäuschung breit. Zumindest Rang drei und das Überwintern in Europa ist den Fohlen durch den Punktgewinn aber kaum noch zu nehmen.

"Der Ärger über den verpassten Sieg überwiegt, ganz klar. Wir hatten beste Chancen und müssen am Ende froh sein, in Unterzahl nicht zu verlieren. So haben wir zumindest Europa in der eigenen Hand", sagte Trainer André Schubert. Besonders ärgerlich: Noch zur Pause stand die Borussia dank der Führung durch Lars Stindl (32.) in der Blitztabelle auf Rang zwei, dann nahm der Abend den denkbar ungünstigsten Verlauf.

Für viel Diskussionsstoff sorgte die Schlüsselszene des Spiels: Julian Korb sah nach einem Foul an Moussa Dembélé die Rote Karte, den fälligen Elfmeter verwandelte Celtics Toptalent zum Endstand (76.). "Ich dachte, dass die Doppel-Bestrafung abgeschafft ist. Ich fand den Schiedsrichter eh nicht so berauschend", sagte Weltmeister Kramer. Eberl nannte den Platzverweis "eine harte Entscheidung".

Am Ende war die Entscheidung aber vertretbar, wurde die Doppel-Bestrafung doch nur für "ballorientierte Vergehen" abgeschafft. Korbs Ziehen am Gegenspieler gehört nicht dazu. Der Borussia blieb somit nichts anderes übrig, als das Achtelfinale auch wegen fehlender Kaltschnäuzigkeit abzuhaken. Im zehnten Königsklassen-Spiel ging der VfL zum sechsten Mal in Führung - gewonnen wurden nur zwei.

Platz drei verteidigen

Gegen Manchester City und in Barcelona gilt es daher, zumindest den Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Schotten zu verteidigen. "Erst wenn wir nach dem letzten Spiel noch Dritter sind, kann man uns gratulieren", warnte Eberl dennoch. Helfen sollen dabei vor allem Thorgan Hazard und Raffael. Beide Offensivkräfte kehrten gegen Celtic nach langer Verletzung auf den Platz zurück, vor allem Hazard bewies seine Klasse.

Die entspannte Personalsituation lässt Schubert auch hoffnungsvoller auf die kommenden englischen Wochen blicken. Schon am Freitag (20.30 Uhr) müssen die Fohlen bei Hertha BSC antreten. Genau diese Ansetzung sorgte indes für weitere Verstimmung. "Ich weiß nicht, was die Liga sich dabei gedacht hat, einen Champions-League-Teilnehmer direkt am Freitag wieder spielen zu lassen. Bei Bayern München gäbe es das nicht. Es gibt genug andere Partien, die hätten gespielt werden können", sagte Eberl. sid