Frodeno warnt Konkurrenten

Jan Frodeno geht es um dieses Gefühl, nach allen Strapazen als erster die Ziellinie des Ironman in Hawaii zu überqueren. © dpa

Kailua. Vor dem achtstündigen Höllenritt genoss Jan Frodeno noch einmal die süßen Seiten seiner Sportart. Im himmlischen Inselparadies von Kailua-Kona schwang der härteste aller "Eisenmänner" zu hawaiianischen Klängen das Tanzbein - am Samstag hat die Erholung aber ein Ende. "Ich werde wieder alles geben", sagte der 35-Jährige vor der Ironman-WM, "denn ich hasse es, bezwungen zu werden".

Was für den Triathleten schlichtweg der grundehrliche Antrieb zu Höchstleistungen ist, dürfte in den Ohren der Konkurrenten wie eine Drohung klingen. Der gebürtige Kölner ist Titelverteidiger, Weltrekordler und Dominator seiner Szene, er ist vor dem wichtigsten und härtesten Rennen der Saison der haushohe Favorit - und zudem motiviert bis in die Haarspitzen.

"Noch besser drauf"

"Burning for Kona" lautet der Hashtag, unter dem Frodeno in regelmäßigen Abständen seine knüppelharte Vorbereitung auf das Rennen über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen bebilderte. "Ich habe alles getan, um topfit an den Start zu gehen", versicherte der Wahl-Spanier zuletzt bei einem PR-Termin. Und wenige Tage danach warnte er sogar: "Ich bin noch besser drauf als im vergangenen Jahr."

Damals hatte er nach 8:14:40 Stunden als Erster die Ziellinie überquert und den vorläufigen Höhepunkt der Langdistanz-Karriere gefeiert. Der Olympiasieg 2008 über die Kurzdistanz sei zwar "toll und besonders" gewesen, verriet Frodeno, aber der WM-Triumph auf Hawaii stehe noch eine Stufe höher: "Weil die Leute damit eher etwas anfangen können und die Anerkennung größer ist."

Und darum geht es ihm ja eigentlich. Nicht Rekorde, Prämien oder Auszeichnungen treiben ihn an, sondern die Wertschätzung für schier unmenschliche Leistungen. Als sein Dauerrivale Sebastian Kienle vor kurzem in der FAZ von einer "Parallelwelt" sprach und meinte, er hätte bei einem Ironman "an die Himmelspforte geklopft", stimmte Frodeno zu: "Ja, es gibt eine andere Welt, in die man eintaucht. Es gibt dann nur noch sich selbst - das Umfeld verschwimmt."

Größtenteils auf sich alleine gestellt war Frodeno auch in den vergangenen Wochen. Egal ob in Girona oder Kailua-Kona - die unzähligen Trainingseinheiten wurden ohne Konkurrenten zum Kampf mit dem hartnäckigen inneren Schweinehund. "Die Härte zu sich selbst ist entscheidend", sagt er. Auch deshalb spricht er im Vorfeld des Saisonhöhepunkts nur gelegentlich über die Rivalen, Kienle nennt er beispielsweise eine "Wettkampfsau".

Viel lieber skizziert Frodeno Dinge, die er selbst beeinflussen kann - beispielsweise seinen Plan vom perfekten Wettkampf. "Ich habe eine neue Ausgeglichenheit reinbekommen. Meine größte Stärke ist genau diese in allen drei Disziplinen", sagt Frodeno. Die anderen sehen das genauso. Routinier Timo Bracht, der am Samstag auch am Start sein wird, sagte der Frankfurter Rundschau, dass Frodeno "der schnellste Schwimmer, der schnellste Radfahrer, der schnellste Läufer" sei. Er ist deshalb "eine Kategorie wie Usain Bolt über 100 Meter - da steht der Sieger auch vor dem Start fest", meinte der Eberbacher, der zum 14. Mal in Hawaii an den Start geht.

Zu weit will sich Frodeno aber nicht aus dem Fenster lehnen. Hawaii habe schließlich "ganz dramatische Rennverläufe" geboten, "Erfolg und Niederlage liegen zudem dicht beieinander" - ein Drahtseilakt zwischen Himmel und Hölle.