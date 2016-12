„Erlangen ist kein Aufsteiger wie jeder andere“

Michael Haaß (r., mit Kim Ekdal du Rietz) kommt zurück in die SAP Arena. © Binder

Mannheim. Der Pokal-Wettbewerb ist mit der erfolgreichen Qualifikation für das Final-Four-Turnier in Hamburg seit Mittwochabend fürs Erste abgehakt, doch bis zur WM-Pause hat es das Programm der Rhein-Neckar Löwen noch in sich: Heute (19 Uhr/SAP Arena) kommt der ambitionierte Aufsteiger HC Erlangen in die SAP Arena, danach geht es am nächsten Mittwoch zum Schlager nach Kiel und am zweiten Weihnachtsfeiertag beschließt die Aufgabe beim SC Magdeburg das Kalenderjahr 2016 für den Deutschen Meister. Auch wenn die Partie beim THW an Brisanz im Kampf um die ersten Plätze natürlich alles überstrahlt und vielleicht schon in den Hinterköpfen der Löwen herumspukt, steht zunächst einmal die Begegnung gegen die Franken an.

"Das ist eine Pflichtaufgabe"

"Das ist eine Pflichtaufgabe - vor allem zu Hause", lässt Kapitän Andy Schmid keine Zweifel an der Zielsetzung gegen den HC, der nach einem Jahr in der Zweiten Liga in souveräner Manier die direkte Rückkehr ins Oberhaus geschafft hat und dort die erwartet gute Rolle spielt. "Das ist kein Aufsteiger wie jeder andere", beschreibt auch Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen den Fusionsklub, der mittlerweile im 20 Kilometer entfernten Nürnberg seine Zelte aufgeschlagen und dort eine regelrechte Handball-Euphorie ausgelöst hat.

Mit einem für einen Aufsteiger stolzen Etat von rund drei Millionen Euro konnte Erlangen zudem einen Kader zusammenstellen, der mit dem Abstieg nichts zu tun haben dürfte, auch wenn das offizielle Saisonziel "Klassenerhalt" lautet.

Vom SC Magdeburg kam beispielsweise Weltmeister und Ex-Löwe Michael Haaß. "Ich musste nicht lange überlegen. Erlangen ist ein sehr interessantes und ehrgeiziges Projekt", begründete der Spielmacher seinen Wechsel zum Bundesliga-Rückkehrer, der in Franken als "Blockbuster-Transfer" gefeiert wurde. Pavel Horák verlässt den Klub allerdings und wechselt, wie gestern bekannt wurde, zum weißrussischen Spitzenklub Meschkow Brest.

Mit Erlangen verbinden die Löwen zudem unangenehme Erinnerungen. In ihrer Premieren-Saison 2014/15 knöpften die Franken in der Nürnberger Arena dem haushohen Favoriten sensationell beide Punkte ab. Vor allem Keeper Nikolas Katsigiannis, der vor der Saison aus Kiel zurückkam, wuchs in dieser Partie über sich hinaus. In der aktuellen Spielzeit konnten Badener aber schon einmal gegen Erlangen gewinnen, Ende Oktober hieß es im Pokal-Achtelfinale von Nürnberg 29:23 für den Meister. Dabei platzte das Aufeinandertreffen der beiden spanischen Zwillinge Gedeón und Isaias Guardiola, weil der spanische Abwehrchef der Löwen wegen einer Zerrung pausierte und nur Ex-Löwe "Isa" im Trikot der Erlanger auf dem Parkett stand. Heute Abend soll dem Bruderduell aber nun nichts mehr im Weg stehen.