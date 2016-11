Bernhard Langer zählt mit 59 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen. © dpa

Scottsdale. Sein vierter Gesamtsieg auf der amerikanischen Oldie-Tour überwältigte Deutschlands Golfidol Bernhard Langer sogar selbst ein bisschen. "Das ist unglaublich", stammelte der 59-Jährige aus Anhausen nach seinem historischen Erfolg in Scottsdale, "es war vielleicht mein konstantestes Jahr jemals." Der silbernen Trophäe gab Langer einen innigen Kuss, von der Konkurrenz gab es reichlich Lob. "Dieser Kerl ist ein Super-Held", schwärmte der Amerikaner Paul Goydos. "Eigentlich sollte er doch älter werden. Aber er wird immer besser. Es war sein bestes Jahr und er ist 59."

Langer schloss die Rangliste des Charles Schwab Cups nach 2010, 2014 und 2015 bereits zum vierten Mal als Erster ab - und zwar höchst überlegen. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Colin Montgomerie (53) aus Schottland betrug am Ende komfortable 800 Punkte.

Routinier macht Kollegen Mut

Vier Gesamtsiege gelangen zuvor noch keinem Profi auf der PGA-Tour Champions, bei der Spieler ab einem Alter von 50 Jahren zugelassen sind. "Das gibt sicher vielen von euch Jungs Mut: Ihr seht, dass man immer besser werden kann, sogar in unserem Alter", sagte Langer mit der Trophäe in der Hand zu seinen unterlegenen Gegnern.

Obendrein kassiert er kräftig. Für den Gewinn der Gesamtwertung erhält Langer einen Bonus von einer Million Dollar. Durch seine vier Turniersiege und weitere Topleistungen in dieser Saison verdiente er über die Einzelevents unabhängig davon bereits 3 016 959 Dollar. "Es ist schwer, das alles in Worte zu fassen, wie konstant und wie gut das gewesen ist", stellte der in Boca Raton/Florida lebende Deutsche selber fest.

Saisonübergreifend hat Langer auf der US-Oldie-Tour bereits 20,9 Millionen Dollar an Preisgeld eingenommen. Mehr hat bisher nur der inzwischen 71 Jahre alte Amerikaner Hale Irwin verdient, der Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre viele Events gewonnen hatte. Beim Tour-Finale in Arizona reichte Langer ein zweiter Platz locker zum Gesamtsieg. Nur knapp verpasste der Masters-Sieger von 1985 und 1993 seinen 30. Turniererfolg bei den US-Senioren. Am Ende hatte der Masters-Sieger von 1985 und 1993 zwei Schläge Rückstand auf den 52-jährigen Amerikaner Goydos.

"Die Saison war fantastisch. Meine schlechteste Platzierung war Rang 13, das hab ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht geschafft. Das ist echt unfassbar", sagte Langer, der kürzlich noch an einer Knieverletzung laborierte. dpa