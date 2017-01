DHB startet mit Kapitän Gensheimer in die Handball-WM

Tischtennis

Am Wochenende startet die Tischtennis-Bezirksliga Ost in die Rückrunde. Dabei stehen sechs Partien auf dem Programm, bei denen brisante Abläufe erwartet werden. So kommt es am morgigen Freitag zum Lokalderby zwischen Buchen II und Hettingen. In Külsheim spielt die zweite Mannschaft gegen die erste… [mehr]