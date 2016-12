Dahlmeier schreibt Wintermärchen

Pokljuka. Überfliegerin Laura Dahlmeier sprang vor Freude in die Luft und feierte mit ihren Teamkolleginnen völlig ausgelassen den krönenden Abschluss einer perfekten Woche: Nach den Einzelsiegen in Sprint und Verfolgung führte Deutschlands beste Biathletin beim Weltcup in Pokljuka auch die DSV-Staffel zum Sieg. Dank der überragenden Dahlmeier triumphierte das deutsche Quartett vor Frankreich und der Ukraine - und beendete damit eine lange Durststrecke.

"Das war ein brutal schönes Rennen und hat richtig viel Spaß gemacht", sagte Dahlmeier nach dem ersten deutschen Staffelsieg seit dem 13. März 2015: "Ich war total locker und super gut drauf. Ich habe gewusst, dass mir der letzte Teil der Runde gut liegt." Und genau dort setzte Dahlmeier den entscheidenden Angriff. Bei einer rasanten Abfahrt nahm sie genügend Schwung mit, um der Französin Marie Dorin-Habert zu enteilen. "Ich hatte auch echt gutes Material", sagte Dahlmeier: "Es hat wunderbar funktioniert."

Am Ende lag die Formation des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Maren Hammerschmidt und Dahlmeier nach 4 x 6 Kilometer und neun Nachladern 10,1 Sekunden vor Frankreich.

Dahlmeier gelang damit auch das seltene Kunststück, alle Rennen eines einzelnen Weltcups zu gewinnen. Aus Deutschland hatte das "Triple" zuletzt Simone Hauswald im März 2010 in Oslo geschafft.

Stark liefen und schossen auch die DSV-Männer: Mit Simon Schempp als Schlussläufer eroberte das Team als Dritter das Podest - das war im ersten Staffelrennen der Saison zuletzt 2007 gelungen. In der Formation Erik Lesser, Matthias Dorfer, Benedikt Doll und Schempp betrug der Rückstand auf Sieger Frankreich nach 4 x 7,5 km und elf Nachladern 21,5 Sekunden.

Dabei wäre durchaus noch mehr als der dritte Platz möglich gewesen, denn Schempp hatte als Zweiter die Verfolgung des französischen Dominators Martin Fourcade in Angriff genommen.

Während Fourcade allerdings fehlerfrei blieb und einsam dem Sieg entgegenlief, musste Schempp den russischen Schlussmann Anton Schipulin passieren lassen. "Ich habe alles versucht und noch gehofft, Schipulin zu holen. Aber immerhin sind wir mit einem Podium in die Saison gestartet", sagte Schempp.

Der Routinier benötigte für seine zehn Treffer einen Nachlader, bester Deutscher am Schießstand war allerdings ausgerechnet der Neuling im Team. Dorfer (23), der für den geschonten Arnd Peiffer in die Mannschaft gerückt war, blieb ohne Fehlschuss.

"Die Jugend muss voran. Bewährungsproben sind dafür da, um sie zu meistern", begründete Männer-Bundestrainer Mark Kirchner Dorfers Nominierung. Und der war am Ende heilfroh, dass alles glatt lief. "Ich habe nicht so gut geschlafen und war ziemlich aufgeregt", sagte Dorfer, der in Pokljuka zum ersten Mal überhaupt Weltcup-Luft schnupperte. sid