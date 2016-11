BVB gegen Bayern voller Brisanz

München (dpa) - Von Jürgen Klopps kaputter Brille beim Dortmunder Meisterstück bis zum Wembley-Helden Arjen Robben beim Bayern-Triumph - das Duell Borussia Dortmund gegen den FC Bayern ist der Bundesliga-Knaller schlechthin.

Die Deutsche Presse-Agentur dokumentiert vergangene Duelle seit 2011, als die Dortmunder durch den Titelgewinn die Rivalität weiter vergrößerten.

26. Februar 2011, Bundesliga: FC Bayern - Dortmund 1:3

Mit dem Sieg in München liefert Dortmund sein Meisterstück ab. Fans in 200 Ländern sehen, wie Lucas Barrios, Nuri Sahin und Mats Hummels für den BVB und Luiz Gustavo für Bayern treffen. Auf Borussen-Seite leidet nur Klopps Brille: Beim Jubeln geht sie zu Bruch.

19. November 2011, Bundesliga: FC Bayern - Dortmund 0:1

Als «Hort der Glückseligkeit» preist Präsident Hoeneß seinen FCB auf der Jahreshauptversammlung. Am Tag darauf schlägt Dortmund zu. In einem Duell auf Augenhöhe ist Jungstar Mario Götze der Matchwinner gegen den FCB, der zuvor in fünf Heimspielen 23 Tore erzielt hatte.

11. April 2012, Bundesliga: Dortmund - FC Bayern 1:0

Elfmeter verschossen, Großchance vergeben, Abseits aufgehoben - an dem schwarzen Abend verspielt Pechvogel Arjen Robben mit dem FC Bayern endgültig die Meisterschaft. Wie im November wäre auch diesmal mehr drin gewesen, aber wieder hat Dortmund die Nase vorne.

12. Mai 2012, Pokalfinale: Dortmund - FC Bayern 5:2

Meister Dortmund krönt im DFB-Pokalfinale eine traumhafte Saison und feiert das erste Double der Vereinsgeschichte. Der FC Bayern liefert vor allem in der Abwehr eine desaströse Leistung ab. Trainer Jupp Heynckes bezeichnet den Auftritt als «katastrophal».

12. August 2012, Supercup: FC Bayern - Dortmund 2:1

Die Bayern gewinnen nach zuvor fünf Niederlagen gegen den BVB in Serie erstmals wieder - wenn auch nur im nationalen Supercup. «Psychologisch gut», urteilt Heynckes. Nach drei zweiten Plätzen in der Vorsaison darf der FCB wieder eine Trophäe in Empfang nehmen.

1. Dezember 2012, Bundesliga: FC Bayern - Dortmund 1:1

Das Giganten-Treffen bleibt diesmal ohne Sieger. Mit dem 1:1 im Bundesligaduell können sich beide Vereine anfreunden. Getrübt wird die Partie von der schweren Verletzung Holger Badstubers, der mit einem Kreuzbandriss auf Krücken aus der Arena humpelt.

27. Februar 2013, DFB-Pokal: FC Bayern - Dortmund 1:0

Die bayerische Revanche glückt: Im Pokal-Viertelfinale bezwingt Heynckes' erstarktes Team durch ein Tor von Arjen Robben den Titelverteidiger. Im vorgezogenen Endspiel gewinnen die Bayern - und dürfen endlich auch wieder in einem bedeutenden Wettbewerb jubeln.

4. Mai 2013, Bundesliga: Dortmund - FC Bayern 1:1

Die Generalprobe für das Champions-League-Finale wenige Wochen später endet leistungsgerecht remis. Damit holen die Bayern erstmals 2013 in der Liga nur einen Punkt. Den Aufreger liefert ein Wortgefecht von Klopp und Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer an der Seitenlinie.

25. Mai 2013, Champions-League-Finale: Dortmund - FC Bayern 1:2

In Wembley muss BVB-Profi Mario Götze kurz vor seinem Wechsel nach München verletzt mitanschauen, wie Robben die Bayern in der 89. Minute auf den Thron ballert. Nach zwei Finalniederlagen erobern die Bayern bei Heynckes' internationalem Abschied den Henkelpott.

27. Juli 2013, Supercup: Dortmund - FC Bayern 4:2

Dämpfer fürs Selbstbewusstsein der Bayern vor Ligabeginn: Mit viel Offensivdrang bezwingt der BVB im nationalen Supercup den Erzrivalen. Ohne die verletzten Neuer, Ribéry und Neueinkauf Götze verpasst Starcoach Pep Guardiola den ersten Titel.

23. November 2013, Bundesliga: Dortmund - FC Bayern 0:3

Bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte schockt Mario Götze mit dem 1:0 für Bayern die BVB-Fans, die ihn nach seiner Einwechselung bei jeder Ballberührung mit einem gellenden Pfeifkonzert bedenken. Arjen Robben und Thomas Müller treffen später ebenfalls.

12. April 2014, Bundesliga: FC Bayern - Dortmund 0:3