Aus dem Flüchtlingsheim zu Werders Liebling

Selfie mit den Fans: Ousman Manneh ist der neue Werder-Liebling. © dpa

Bremen. Ousman Mannehs Geschichte klingt wie ein Märchen. Sie ist ein Lichtblick in der so komplizierten Frage der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Der vor zwei Jahren als Teenager aus Gambia geflohene 19 Jahre alte Fußballer ist ein Glücksfall für Werder Bremen. "Ist das wirklich wahr? Habe ich ein Tor geschossen? Mein größter Traum ist wahr geworden", sagte Werders Matchwinner nach dem 2:1 (1:1) gegen Bayer Leverkusen.

Der Stolz über seine Leistung, seinen Werdegang war Manneh deutlich anzumerken. Der vom neuen Chefcoach Alexander Nouri aus der dritten Liga zu den Profis hochgezogene Manneh schoss gegen Bayer in seinem vierten Bundesligaspiel sein erstes Tor. Als erster Gambier überhaupt. "Ich weiß nicht, ob ich das nur träume", meinte Manneh.

Eine seiner ersten Handlungen hernach dürfte der Griff zum Telefonhörer gewesen sein. Daheim in Gambia wartete die Mutter auf Neuigkeiten. "Ich spreche jeden Tag mit ihr. Sie ist sehr stolz, obwohl sie nichts von Fußball versteht", berichtete Manneh, der auch nach zwei Jahren noch alleine im einst fremden Land ist.

2014 kam Werders neuer Hoffnungsträger nach Deutschland - unter Strapazen, die sich nur erahnen lassen. Darüber sprechen will Manneh lieber nicht. Aus einem Flüchtlingsheim in Bremen Lesum startete der damals 17-Jährige 2014 seine Bewerbungstour in der Region. Sein außergewöhnliches Talent wurde erkannt. Zunächst vom Blumenthaler SV, der ihn in der A-Jugend-Regionalliga spielen ließ. Nach 15 Toren in elf Spielen bemühten sich der HSV, St. Pauli, Schalke und Werder um das Juwel. Die Bremer machten das Rennen, weil sich Manneh in der Hansestadt bestens integriert fühlte. In der Werder-Reserve hatte Manneh das Glück, in Trainer Nouri auf einen Förderer zu treffen. Nach Nouris Beförderung ist Manneh aus dem Bundesligateam nicht mehr wegzudenken. "Ich bin nur sein Trainer", meinte Nouri. Manneh sieht das anders: "Seine Bedeutung ist immens. Dass ich hier bin, habe ich nur ihm zu verdanken." Mannehs Vertrag in Bremen läuft noch bis 2018. Zumindest bis dahin ist sein Aufenthalt in Deutschland sicher. Der 19-Jährige hätte nur gerne seine Mutter und seine Schwestern an seiner Seite. Die Integration dürfte nicht schwer fallen. dpa