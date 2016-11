Berlin (dpa) - Der Schotte Andy Murray ist nun auch offiziell die neue Nummer eins im Herren-Tennis. In der von der Spielerorganisation ATP veröffentlichten Liste wird der 29-Jährige mit 11 185 Punkten an der Spitze geführt.

Murray löst damit nach 122 Wochen den Serben Novak Djokovic ab, der auf 10 780 Punkte kommt. Am Wochenende gewann Murray das Masters-Turnier in Paris.

Bester Deutscher der Tennis-Welt ist auf Platz 24 Alexander Zverev. Der 24-Jährige rutschte jedoch um drei Plätze ab. Einen großen Sprung um gleich 27 Plätze nach vorne auf Rang 64 machte Jan-Lennard Struff. Bei dem Pariser Masters-Event sorgte der 26-Jährige aus Warstein vergangene Woche für eine Überraschung: Er besiegte den Weltranglisten-Dritten und US-Open-Sieger Stan Wawrinka und zog ins Achtelfinale des Hartplatz-Turniers ein.

Aus den Top Ten der Weltrangliste geflogen ist Roger Federer. Der Schweizer war in seiner Karriere insgesamt 302 Wochen an der Spitze. Seit seinem Halbfinal-Aus in Wimbledon Ende Juni stand Federer für kein offizielles Spiel mehr auf dem Platz, um sein Anfang des Jahres operiertes Knie und seinen Körper zu schonen.

Im Damen-Tennis bleibt mindestens bis zum Jahresende Angelique Kerber an der Spitze der Weltrangliste. Die Australian- und US-Open-Siegerin will Anfang Januar wieder beim WTA-Turnier in Brisbane einsteigen.