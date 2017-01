137 Kilo, 40 Jahre – aber ganz schön beweglich

Auch Tobias Reichmann scheitert in dieser Szene am saudischen Torwart Manaf Al Saeed, der trotz des 24:38 zum besten Spieler seines Teams avancierte.

Rouen. Sein Name ist Manaf Al Saeed und er sieht in seinem am Bauch recht engen Trikot nicht unbedingt aus wie ein Profisportler, der gerade an einer Handball-Weltmeisterschaft teilnimmt. Der Torwart der saudi-arabischen Nationalmannschaft bringt stolze 137 Kilogramm auf die Waage, machte am Dienstag gegen die deutsche Mannschaft im WM-Vorrundenspiel aber trotzdem eine ganz gute Figur. Der 40-Jährige zeigte nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit zehn Paraden, er machte vielleicht sogar das Spiel seines Lebens und verhinderte ein noch schlimmeres Debakel für seine Mannschaft, die mit 24:38 (13:21) gegen den Europameister verlor.

"Wir haben ihn ein paar Mal blöd angeworfen, das sah für ihn natürlich gut aus", meinte DHB-Ass Julius Kühn nach dem klaren Erfolg mit einem Lächeln. Der saudische Keeper wehrte 37 Prozent der Würfe auf sein Tor ab und stellte damit das deutsche Weltklasse-Duo klar in den Schatten. Silvio Heinevetter (Quote 17 Prozent) wurde nach 22 Minuten vollkommen entnervt ausgetauscht, sein Vertreter Andreas Wolff (Quote 33 Prozent) kam erst gegen Ende der Begegnung in die Gänge und sorgte noch für eine kleine Schrecksekunde. Nach einer Parade fiel der Schlussmann unglücklich auf den Boden und humpelte anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht auf die Bank, ein Ausfall im Spiel heute (17.45 Uhr) gegen Weißrussland droht aber nicht. Am Abend vermeldete der DHB, dass sich der Schlussmann nur eine Prellung des Gesäßmuskels zugezogen habe, die deutsche Mannschaft kam also wie erhofft ohne große Probleme und Verletzungen durch das Duell.

"Achtelfinale erreicht, Pflicht erfüllt, Haken dran. Dieses Spiel war kein härteres Training, sondern eine regenerative Einheit", meinte DHB-Vize-Präsident Bob Hanning, der einige Nachlässigkeiten im Vergleich mit dem couragierten Auftritt beim 35:14 über Chile nicht allzu hochhängen wollte: "Zwei Mal so ein Spiel auf so einem hohen Konzentrationsniveau zu halten, ist auch nicht möglich. Da muss ich die Mannschaft in Schutz nehmen."

Bundestrainer Dagur Sigurdsson mischte sein Team gegen die Araber munter durch und wechselte viel, nach 17 Minuten war beim 11:5 bereits alles entschieden. Nur die deutschen Torhüter kamen lange Zeit einfach nicht ins Spiel, in der zweiten Halbzeit schlug Wolff seine Hände nach einem Gegentor wütend auf den Boden, wenig später holte er den Ball aus dem Netz und schleuderte ihn Richtung Mittellinie. Allerdings wurde der Kieler - wie zuvor auch schon Heinevetter - von der Abwehr häufig im Stich gelassen.

"Wir haben zu viele Gegentore bekommen", gab Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen zu, er selbst machte aber ein gutes Spiel und dürfte endgültig die Nummer eins auf Rechtsaußen sein. Fünf Tore bei sechs Versuchen in der ersten Halbzeit sprechen für ihn. Nach der Pause nutzte sein Rivale Tobias Reichmann nur zwei seiner sechs Chancen - allerdings hatte er es auch mit dem saudischen Hexer Manaf Al Saeed zu tun bekommen.