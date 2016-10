„Wir leben und trauern miteinander“

Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Eva Lohse (60, Bild) bricht ihre Dienstreise in Südamerika wegen der BASF-Explosion ab.

Frau Lohse, wie haben Sie von dem Unglück erfahren?

Eva Lohse: Ich nehme gerade als Präsidentin des Deutschen Städte-tages an der Weltsiedlungskonferenz der Vereinten Nationen in Quito in Ecuador teil und bin telefonisch informiert worden. Ich werde von meinem Kollegen, dem Feuerwehr-Dezernenten Dieter Feid, auf dem Laufenden gehalten.

Was war Ihr erster Gedanke?

Lohse: Ich bin mit meinen Gedanken bei den toten Feuerwehrmännern und ihren Familien, aber auch bei dem Vermissten und den Verletzten. Das schreckliche Ereignis betrifft nicht nur die BASF, es betrifft die ganze Stadt. Wir leben eng nebeneinander und miteinander, leiden und trauern miteinander.

Sie sprechen immer von der "Schicksalsgemeinschaft", die die Stadt und die BASF verbindet - derzeit häufen sich die Vorfälle: Wo knirscht es aus Ihrer Sicht besonders?

Lohse: Dass eine Stadt und eine Industrieanlage von diesem Ausmaß so nah aneinander liegen, ist schon etwas Besonderes. Was auf dem Werksgelände passiert, kann uns als Stadt nicht egal sein. Das gilt natürlich erst recht für eine Explosion und einen Großbrand mit zwei Toten und einer Rauchwolke, die über den Norden der Stadt zieht. Das ist für sich genommen schockierend genug, aber viele Menschen sind deshalb verunsichert, weil es ja nicht der erste Störfall in diesem Jahr ist. Außerdem kommen da die Erinnerungen an die Gasexplosion in Oppau vor zwei Jahren wieder hoch.

Wie sehr leidet die Stadt, wenn es der BASF nicht gut geht?

Lohse: Wirtschaftlich gesehen lebt die Stadt und ein großer Teil der Region von der BASF. Die BASF ist der größte Arbeitgeber in der Region, und an jedem Arbeitsplatz dort hängt mittelbar mindestens noch ein weiterer. Wenn es der BASF wirtschaftlich nicht gut geht, dann leiden wir als Stadt auch finanziell. Aber das ist nur ein Aspekt. Der andere ist: Wir sind darauf angewiesen, dass die Produktion sicher ist. Das ist für uns existenziell.

Was erwarten Sie von der Unternehmensleitung?

Lohse: Dass sie der eigenen Unternehmensphilosophie treu bleibt. Dazu gehört, dass Sicherheit wichtiger ist als alles andere. Das ist etwas, was die BASF bisher immer ausgezeichnet hat, das muss auch unbedingt so bleiben. Ich erwarte, dass die Ursachen ermittelt werden. Wir müssen wissen, was da genau passiert ist und warum es passiert ist. Und dann muss man sehen, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Falls es Sicherheitslücken gibt, müssen diese geschlossen werden. (Bild: Proßwitz)