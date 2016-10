Ticker: Ein Toter nach Explosion bei BASF

Bei einer Explosion im Landeshafen Nord der BASF sind am Montagvormittag mehrere Menschen verletzt worden.

17:33 Uhr: Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken will sich noch heute ein Bild von dem Katastrophenort machen. "Oberstes Ziel hat jetzt der Schutz der Belegschaft, der Bevölkerung und der Umwelt", sagte Höfken einer Mitteilung ihres Ministeriums zufolge. "Dazu stehen wir mit der BASF in engem Kontakt."

17:21 Uhr: Aus Sicherheitsgründen seien nach der Explosion insgesamt 14 Anlagen heruntergefahren worden. Dabei hätten sich Fackeln gebildet, weil Stoffe in Leitungen verbrannt werden mussten. Betroffen waren auch zwei sogenannte Steamcracker. Diese seien das Herzstück des Werks, an dem eine ganze Reihe an chemischen Grundbausteinen für die Produktion entstehen, hieß es.

17:20 Uhr: Laut dem Ärztlichen Direktor der BASF, Stefan Lang, gab es sechs Schwerverletzte und mindestens einen Leichtverletzten. Weitere Leichtverletzte hätten sich möglicherweise selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Wichtige Telefonnummern für Betroffene Informationstelefon der Feuerwehr 0621 5708-6000 Bürgertelefon 0800/5050500 Umweltzentrale 0621/60-4040

Luftaufnahme von Ulli. Z bei Youtube

17:10 Uhr: Der Zwischenfall ereignete sich Behörden zufolge gegen 11.20 Uhr im Landeshafen Nord an einer Rohrleitungs-Trasse. Vor der Explosion sei zunächst eine Versorgungsleitung in dem Hafengebiet in Brand geraten, sagte Werkleiter Uwe Liebelt. Als die Feuerwehr zum Löschen eingetroffen sei, "kam es dann zu einer Explosion".

16:50 Uhr: Die Folgen sind für die BASF sind noch unklar. "Der wirtschaftliche Schaden ist nicht mein großes Problem heute", sagte der Werkleiter Uwe Liebelt.

16:42 Uhr: Im Einsatz seien 100 Mann der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigshafen sowie 62 Mann der Werksfeuerwehr. Auch Notfallseelsorger sowie weitere Rettungskräfte seien vor Ort, so Peter Friedrich, Leiter der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen.

16:40 Uhr: Nach Unternehmensangaben sind Wassersperren zwischen dem Landeshafen Nord und dem Rhein errichtet worden. Davor und dahinter seien keine erhöhten Messwerte festgestellt worden, sagte BASF-Werksleiter Uwe Liebelt.

16:32 Uhr: Logistik-Mitarbeiter und Lkw-Fahrer am Tor 15 wurden evakuiert und vorsorglich in die Ebert-Halle gebracht, teilt die BASF mit. Tor 15 ist demnach gesperrt, Tor 3 ist derzeit nicht besetzt und daher für Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Drehkreuze und alle andere Tore seien normal benutzbar. Der Schichtwechsel finde wie gewohnt statt.

16:32 Uhr: Bei dem Toten handelt es sich um einen Mitarbeiter, wie die BASF in einer Mitteilung schreibt.

16:26 Uhr: Die Ursache für die Explosion auf dem Werksgelände ist nach Angaben der BASF noch unklar. "Wir werden natürlich alles daran setzen, das schnell in Erfahrung zu bringen", so Werksleiter Liebelt. In dem Hafen würden Flüssiggase, aber auch brennbare Flüssigkeiten verladen.

16:22 Uhr: Der Brand sei unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht, schreibt die Stadt Ludwigshafen auf Twitter. Bewohner der nördlichen Stadtteile sollten weiter in ihren Wohnungen bleiben.

16:21 Uhr: "Wir haben keine genauen Kenntnisse, was explodiert ist", so BASF-Werksleiter Uwe Liebelt.

16:19 Uhr: Unter den Vermissten befinden sich auch Feuerwehrleute.

16:17 Uhr: Innenminister Lewentz dankt den Einsatzkräften.

16:15 Uhr: Messungen hätten keine Hinweise auf eine Gefährung der Bevölkerung ergeben, so die BASF.

16:08 Uhr: Bei der Explosion und mehreren Bränden bei der BASF ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher der Stadt auf einer Pressekonferenz mit. Sechs Personen wurden Angaben der BASF zufolge schwer verletzt, sechs werden vermisst. Die Feuerwehr hofft, den Großbrand bis zum Abend einzudämmen.

16:00 Uhr: Die Pressekonfernz der Stadt Ludwigshafen und der BASF beginnt. Vor Ort ist auch der Rheinland-Pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD).

15:57 Uhr: Eltern können ihre Kinder aus den Kindertagesstätten abholen, teilt die Stadt Ludwigshafen auf Twitter mit. Alle Warnungen blieben aber weiter aktiv.