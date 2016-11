Zustand des Patienten scheint stabil zu sein

Dass der Fluss schäumt, ist nicht neu. Aber nach dem Mühlenbrand und dem Fischsterben im vergangenen Jahr ist das Bewusstsein ein anderes. Woher kommt das weiße Zeug?

Bächlingen. Wer durch Bächlingen kommt, muss über die Jagst, daran führt kein Weg vorbei. Dass die Menschen in dem idyllisch gelegenen Ort eine besondere Beziehung zu ihrem Fluss haben, kann man sich gut vorstellen. Renate Ziegler kam vor 37 Jahren nach Bächlingen, der Liebe und Heirat wegen. Ihre Kinder haben in dem Fluss schwimmen gelernt. Renate Ziegler, heute 59, wohnt in einer alten Mühle. Der Blick aus dem Wohnzimmerfenster geht, wie sollte es anders sein, auf die Jagst. Im Hintergrund klappern die Mühlenräder, durch eine Scheibe sieht man die sogar, was dem unnachahmlichen Sound noch einen Extra-Kick gibt. Der Blick geht aber auch auf den großen langen Holztisch im Wohnzimmer, der liegt voll mit Zetteln und Fotos. Der Stapel mit den schönen Fotos ist viel höher als der mit den negativen. Besonders gerne fotografiert Ziegler Tiere. "Ich liebe den Eisvogel", sagt sie.

Auf den weniger schönen Fotos sind Schaumgebilde am und im Fluss zu sehen, mal größer, mal kleiner, mal weißlich, mal bräunlich. "Das kommt regelmäßig vor", sagt Ziegler, und: "Seit dem Fischsterben bringt mich das zum Nachdenken. Was ist in dem Schaum drin?" Das Fischsterben, von dem sie spricht, war eine Folge des Mühlenbrandes in Lobenhausen im August vergangenen Jahres, bei dem kontaminiertes Löschwasser in die Jagst gelangte.

"Ein Jahr später zeigt sich, dass sich der Zustand des Patienten Jagst zwar stabilisiert hat, er aber leider noch lange nicht über dem Berg ist", damit ließ sich Umweltminister Franz Untersteller zitieren. Noch habe sich der Fluss von dem Unglück nicht erholt, so Untersteller weiter, aber: "Die auf den Weg gebrachten Maßnahmen geben Anlass zur Hoffnung, dass sie sich zu einem ökologischen Vorzeigegewässer entwickeln kann."

Vorzeigegewässer? Renate Ziegler ist sich da nicht so sicher. Die im Zuge der Jagstkatastrophe veröffentlichten Gutachten des Landratsamtes Schwäbisch Hall vermittelten zwar das Bild eines sauberen Flusses. Aber: "Wie sauber ist die Jagst wirklich?", fragt sich Ziegler. Um das herauszufinden, hat sie im August eine Wasserprobe genommen und diese eingeschickt. Das Ergebnis lässt ihre Verunsicherung eher noch größer werden, vor allen Dingen, wenn sie sich die mikrobiologischen Parameter anschaut. Coliforme Keime 24 100 KBE. Und Enterokokken 14 000 KBE steht da. KBE steht für koloniebildende Einheit. In beiden Fällen liegt der Grenzwert bei 0, wenn es sich um Trinkwasser handeln würde. Bei Badegewässer wären es 500 (coliforme Keime) und 50 (Enterokokken). Die Bewertung des Labors, das die Wasserprobe untersucht hat, liest sich so: Eignung als Trinkwasser: nein. Eignung als Tränkewasser: nein. Eignung als Gießwasser: nein. Eignung als Badewasser: nein. Eignung für Fische: nein.

"Da muss ja irgendwo Scheiße reinkommen", sagt einer, der sich von Berufs wegen mit Wasserproben und Gewässerqualität beschäftigt. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass es sich bei der Probe von Renate Ziegler lediglich um eine Stichprobe handelt. Aber das Ergebnis ist eindeutig.

Langenburgs Bürgermeister Wolfgang Class, der beim Runden Tisch Jagst des Öfteren mit kritischen Nachfragen auffiel, kann sich gut vorstellen, Wasserproben aus der Jagst zu nehmen, obwohl die Kosten an der Stadt hängenbleiben. Die Jagst ist, muss man dazu wissen, Landesgewässer. Was Class sich wünscht: "dass alle Seiten mehr Sensibilität an den Tag legen". Stichwort Schutzstreifen. Renate Ziegler sieht nicht die Landwirtschaft in der Pflicht, sondern die Politik.