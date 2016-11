Zum gegenseitigen Verständnis beitragen

Alle Bilder anzeigen Grünes Licht für den jüdischen Kulturweg (im Bild von links): Helmut Limbacher, Vorsitzender des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber, Elisabeth M. Quirbach, Leiterin des Rabbinatsmuseums Braunsbach und Frank Harsch, Bürgermeister von Braunsbach. Die Karte rechts zeigt den Verlauf des Jüdischen Kulturweges Hohenlohe-Tauber. © Regionalmanagement Hohenlohe-Tauber

Der geplante Jüdische Kulturweg Hohenlohe-Tauber kann verwirklicht werden, nachdem das Regierungspräsidium die Förderung bewilligt hat.

Hohenlohe. Auf Initiative des Rabbinatsmuseums Braunsbach hat sich ein Arbeitskreis aus neun Gemeinden innerhalb des Leader-Aktionsgebietes zusammengefunden. Beteiligt sind aus dem Kreis Schwäbisch Hall die Gemeinden Braunsbach, Gerabronn und Wallhausen; aus dem Hohenlohekreis Dörzbach, Krautheim und Berlichingen; aus dem MainTauber-Kreis Creglingen, Niederstetten und Weikersheim. Ihnen gemeinsam ist, dass es in diesen Orten bis spätestens 1942 eine jüdische Gemeinde gab.

Sie besaßen Friedhöfe, Synagogen und teilweise auch Rabbinatsgebäude. Viele ihrer Einrichtungen wurden von den Nationalsozialisten zerstört. Im Rahmen der Arisierung mussten die Gemeinden oftmals ihren Besitz unter Wert verkaufen. Seitdem werden viele Gebäude anders genutzt.

Heute erinnern manchmal lediglich Gedenktafeln an die jüdische Vergangenheit. In einigen Orten gibt es noch Friedhöfe, ehemalige Synagogen und jüdische Museen. In anderen Orten sind nur noch Reste von jüdischen Gebäuden mit einer besonderen Architektur, Wegebezeichnungen, einzelne Gegenstände oder andere "verborgene Schätze" vorhanden. Das Ziel des Projekts besteht vor allem darin, dass viele Orte mit einer jüdischen Geschichte sich miteinander vernetzen und damit der Region einen besonderen Akzent verleihen, nachdem man lange Zeit bemüht war, diesen Teil der deutschen Geschichte zu verdrängen. Mit dem Projekt soll die Erinnerung an die Vergangenheit und die Verflechtung der christlichen mit der jüdischen Bevölkerung in der Region gestärkt und zum gegenseitigen Verständnis beigetragen werden.

Das soll dadurch geschehen, dass an verschiedenen, authentischen Stellen vor Ort mit Informationstafeln auf Menschen und ihre Geschichte hingewiesen wird, um sie vor dem Vergessen zu bewahren. Ferner werden ein Faltblatt, eine Broschüre und ein Internetauftritt erstellt, auf denen man sich intensiver informieren kann.

Alle Medien werden mit einem gemeinsamen Logo gekennzeichnet. Die Faltblätter sollen unter anderem in Tourismusbüros, Rathäusern, Museen und auf Tourismusmessen (zum Beispiel CMT) ausgelegt werden. Wegweiser in Form von Aufklebern führen zu einzelnen Gegebenheiten in den Orten, wie zum Beispiel ehemaligen jüdischen Wohn- und/oder Geschäftshäusern, architektonischen Besonderheiten und anderes mehr. Zielgruppen sind alle Menschen, die sich für die Heimatgeschichte der Region, besonders die christlich-jüdische Geschichte interessieren. Dabei ist zum Beispiel insbesondere an Schulklassen und Jugendliche gedacht. Wichtig ist die gemeinsame öffentliche Darstellung aber auch für die zahlreichen Nachfahren der ehemaligen jüdischen Mitbürger, denen die Erinnerung an ihre Vorfahren sehr wichtig ist. Immer wieder kommen sie aus aller Welt, um ihre Spuren und Wurzeln zu suchen, die bei zahlreichen Familien oft in mehreren Orten zu finden sind. Somit stellt der Kulturweg auch einen Beitrag zur Versöhnung dar. Die Mitglieder des Arbeitskreises gehen davon aus, dass der Jüdische Kulturweg im Frühsommer 2017 eröffnet werden kann. Leader ist ein Förderinstrument der Europäischen Union zur Stärkung und Weiterentwicklung der ländlichen Räume.

Die Förderung von Projektmaßnahmen ist nur in abgegrenzten Leader-Aktionsgebieten möglich, die zu Beginn der Förderperiode festgelegt wurden.

In der Förderperiode 2015 bis 2020 gehört das Aktionsgebiet Hohenlohe-Tauber dazu. Es besteht aus 26 Städten und Gemeinden und erstreckt sich über die drei Landkreise Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis und den Landkreis Schwäbisch Hall.