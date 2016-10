Zoff um abgeschleppte Fahrzeuge

Etliche Braunsbacher fühlen sich nach der Unwetterkatastrophe von Gemeinde und Schrottplatzbesitzer abgezockt. Die Beschuldigten wehren sich gegen die Vorwürfe.

Braunsbach. Über Braunsbach braut sich erneut ein Unwetter zusammen: Viele Bürger sind sauer über die Rechnungen des Abschleppunternehmens, die ihnen seit August ins Haus flattern, weitergeleitet vom Bürgermeisteramt. Der Vellberger Schrottplatzbetreiber hatte die zerstörten, meist mit Schlamm und Steinen gefüllten Fahrzeuge, die der Unwetterkatastrophe in der Nacht des 29. Mai zum Opfer gefallen waren, vom Parkplatz des Sportplatzes und aus dem Gewerbegebiet auf sein Firmengelände gebracht.

Auf diesen Plätzen waren die Fahrzeuge gesammelt worden, die verschiedenste Unternehmen und Helfer aus den Schutt- und Geröllbergen im Ort geborgen hatten. Die Gemeinde, die das Abschleppunternehmen beauftragte, hat nun die Rechnungen beglichen und möchte das Geld von den betroffenen Autobesitzern wiederhaben; rund 443 Euro pro Auto.

"Völlig überteuert", finden die Autobesitzer, da die Firma laut Augenzeugen meist mehrere Fahrzeuge auf ein Transportfahrzeug aufgeladen, die Abschleppfahrzeug-Kosten dagegen für jedes Auto einzeln berechnet habe, ebenso wie die Reinigung der Ladefläche.

Ein weiteres Ärgernis für die Braunsbacher sind die auf dem Schrottplatz angefallenen Standgebühren. Bei 14 Euro pro Tag seien für Familien mit mehreren Fahrzeugen bis zu 900 Euro nur für die Lagerung bis zur Verschrottung aufgelaufen, weil die Besitzer lange nicht erfahren hätten, wo ihre Autos gelandet waren, wird die Kommunikation der Gemeinde kritisiert.

Antrag auf Zuwendungen

In ihren Rechnungen weist die Gemeinde darauf hin, dass die Kosten möglicherweise von der jeweiligen Kfz-Versicherung getragen würden. Andernfalls bestehe die Möglichkeit, einen Antrag für Zuwendungen zur Schadensbeseitigung bei der Gemeinde zu stellen, und das Geld so zumindest teilweise zurückzuerhalten.

Die Aussicht, diese Kosten aus Spendengeldern ersetzt zu bekommen, bringt die Betroffenen allerdings noch mehr auf die Palme: "Die Menschen wollten uns beim Wiederaufbau unterstützen und nicht einem Schrotthändler die Taschen füllen." Einzelne Autobesitzer geben an, den Abtransport ihres Schadensautos bereits selbst organisiert und entsprechende Hinweise ins Fahrzeug gelegt zu haben, das Vellberger Abschleppunternehmen sei aber schneller gewesen.

"Wir konnten in dieser Notlage nicht warten, bis wir wussten, wer die Entfernung seines Fahrzeugs selbst regelt und wer nicht", gibt Kämmerer Christoph Roll zu bedenken. 128 Fahrzeuge seien zu entfernen gewesen, und das möglichst rasch, da Schadstoffe auslaufen konnten. Überdies habe die Gefahr bestanden, dass weitere Regenfälle die aufgeweichten Hänge abrutschen lassen. Den Parkplatz habe man dringend für Einsatzfahrzeuge gebraucht. "Die Einsatzleitung hat alles getan, was unmittelbar notwendig war, und wir sind froh, dass unter diesen extremen Umständen so hervorragende Arbeit geleistet wurde."

"Wir haben uns nicht um den Job gerissen", sagt der Schrottplatzbesitzer. Landratsamt und Gemeinde hätten angefragt, ob sein Unternehmen der Aufgabe gewachsen sei. "Wir haben dann gesagt, wir lassen Braunsbach jetzt nicht im Schrott ersticken." Die Kosten habe er gering gehalten: "Wir haben eineinhalb Stunden pro Schadensfahrzeug berechnet, obwohl wir für das Aufladen vieler mit Geröll bis obenhin vollen und teils über fünf Tonnen schweren Fahrzeuge doppelt so lang gebraucht haben. Unsere Maschinen und wir selbst waren am Limit."

"Preise moderat"

Der Lkw habe umgebaut werden müssen, damit der Kran die Gewichte bewältigen konnte, der Schrottplatz habe umgeräumt werden müssen, um Platz für die über 120 Fahrzeuge zu schaffen. Der Stundensatz für ein Schiebe-Plateau-Fahrzeug mit Kran von 196 Euro brutto wurde von Wettbewerbern in der Region als "ausgesprochen moderat" bezeichnet. Dazu kamen Plateaureinigung (rund 30 Euro), außerordentlicher Büroaufwand (rund 18 Euro) und die dem Zustand der Fahrzeuge geschuldete, schwierige Eingangserfassung (rund 100 Euro). Bis die Halter der Fahrzeuge ermittelt werden konnten, habe es eine Weile gedauert, heißt es. Der Schrotthändler musste die oft unkenntlichen Fahrzeuge identifizieren, das Landratsamt die Halter ermitteln.

Erst Mitte Juni hätten die Listen vorgelegen und die Halter informiert werden können. So lange seien Standgebühren aufgelaufen. Auch die Versicherungen hätten ihren Teil beigetragen: Es habe gedauert, bis die Gutachter erschienen seien, danach wurden die Fahrzeuge von der Versicherung in einer Restwertbörse versteigert, dann erst erfolgte die Freigabe. Die so entstandenen Gebühren übernähmen viele Versicherungen jedoch nicht.

Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn einige der Braunsbacher Autobesitzer wollen es auf einen Rechtsstreit mit der Gemeinde ankommen lassen. Sie meinen: Wer den Abschleppdienst bestellt, muss ihn dementsprechend auch bezahlen.

Übrigens: rein juristisch handelt es sich bei der "Unwetterkatastrope von Braunsbach" nicht um eine Katastrophe, sondern um ein Großschadensereignis. Im Katastrophenfall weitet sich die Verantwortlichkeit auf die in der betroffenen Region übergeordneten behördlichen Ebenen deutlich aus, auch in finanzieller Hinsicht. Im Katastrophenfall weitet sich die Verantwortlichkeit auf die in der betroffenen Region übergeordneten behördlichen Ebenen deutlich aus, auch in finanzieller Hinsicht. Die Entscheidung, ob Katastrophe oder nicht, obliegt dem zuständigen Landrat. bea/cito