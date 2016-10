Zarte Blüten mit Jagstwasser getauft

Eine neu gezüchtete weiße Rose erinnert an den Widerstandskämpfer Hans Scholl, der in Forchtenberg aufwuchs. Das Bild zeigt (von links) Bürgermeister Michael Foss (Forchtenberg), Christian Schultheis (Rosenzüchter) und Landesgartenschau-Geschäftsführer Erich Herrmann.

Zum 98. Geburtstag von Hans Scholl wurde in Öhringen eine neu gezüchtete weiße Rose auf den Namen des Widerstandskämpfers getauft.

Öhringen. Einen besonderen Höhepunkt verzeichnete die Landesgartenschau in Öhringen: Im Landkreispavillon wurde eine neue Rose auf den Namen Hans Scholl getauft - zum Gedenken an den Kopf der studentischen Widerstandsgruppe "Weiße Rose", der genau 98 Jahre zuvor in Ingersheim bei Crailsheim geboren und einen Teil seiner Kindheit in Forchtenberg verbracht hatte.

Den ersten von bisher neun gewachsenen Rosenstöcken erhielt Landesgartenschau-Geschäftsführer Erich Herrmann. "Sie bekommt einen besonderen Platz", versprach Herrmann.

Zarte, weit geöffnete, weiße Blütenblätter ähnlich einer Heckenrose, die in ihrer Mitte den Bienen Nahrung bietet, von robuster Natur und mit glänzenden Hagebutten: das ist die "Hans Scholl".

Weiße Rosen zu züchten erfordert Geduld. Zusammen mit Renate S. Deck von der Weiße-Rose-Gedenkstätte in Forchtenberg hatte Christian Schultheis, Geschäftsführer der ältesten Rosenschule Deutschlands in Bad Nauheim-Steinfurth, seit dem Jahr 2008 getüftelt, bis die Pflanze alle ihre Kriterien erfüllte und gesund war. "Die Rose soll uns daran erinnern, was Freiheit ist", sagte Renate S. Deck. Auch heute, wo Rechtspopulisten versuchten, demokratische und freiheitliche Werte zu diffamieren, wolle man mit der Rosen-Taufe ein Zeichen setzen.

Hans Scholl war vier Tage nach seiner Festnahme durch die Gestapo wegen seines mutigen Engagements in der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" am 22. Februar 1943 in München-Stadelheim hingerichtet worden - zusammen mit seiner Schwester Sophie und ihrem Freund Christoph Probst.

Symbolträchtig war auch das Taufwasser für die weiße Rose: Es entstammte der Jagst unweit der Stelle in Ingersheim, an der Hans Scholl am 22. September 1918 geboren wurde. Zu den weiteren Taufpaten gehörte Forchtenbergs Bürgermeister Michael Foss, sein Vorgänger Uwe Gysin und dessen Sohn Philipp, der zum 98. Geburtstag von Hans Scholl ein eindrucksvolles Musikstück komponiert und aus Anlass der Rosentaufe erstmals öffentlich vorgetragen hat. pm